Tri državljanina Srbije napadnuta u Splitu, navijači su Partizana. Dvojica su ozlijeđena

Nakon košarkaške utakmice između Splita i Partizana na Gripama (81:86), u blizini dvorane došlo je do ozbiljnog incidenta. Policija je potvrdila da je grupa mlađih osoba napala trojicu državljana Srbije koji su bili na utakmici.

- Osobe nisu bile najavljene policiji kao službene osobe ili navijači gostujućeg kluba, pa su time izbjegle policijski nadzor i osiguranje - poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, prenosi Dalmatinski portal.

Prema dostupnim informacijama, dvije su osobe ozlijeđene i pružena im je liječnička pomoć, dok treća nije ozlijeđena. Neslužbeno se doznaje da se radi o lakšim ozljedama.

Policija je potvrdila da provodi kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti napada.

Partizan je u susretu na Gripama slavio s 86:81. Amerikanac Teyvon Myers je sa 23 koša i osam asistencija predvodio strijelce Splita, Ivan Perasović je ubacio 15 poena, a Antonio Jordano 11. Kod Partizana je najbolji bio Duane Washington s 23 koša. Carlik Jones je ubacio 14 poena, a Sterling Brown 13.

Momčad Splita je odlično ušla u utakmicu i u 7. minuti imala 11 koševa prednosti (13:2). Gosti iz Beograda su do kraja prve četvrtine smanjili zaostatak na -7 (15:8), ali Splićani početkom druge opet došli do dvoznamenkastih 21.11.

Momčad Željka Obradovića je počela preuzimati kontrolu nad zbivanjima na terenu sredinom druge četvrtine, kad su od vodstva Splita 23-17 gosti serijom 8-0 prvi put poveli (23:25). Partizan je u drugoj četvrtini ubacio 30 poena i poluvrijeme dočekao s četiri koša više od Splita (34:38).

Duane Washington u trećoj četvrtini i Carlik Jones u posljednjih deset minuta dvoboja s vanjskih su pozicija kažnjavali svaki propust u obrani Splićana pa je Partizan pet minuta prije kraja dvoboja bio na sigurnih +14 (63:77). No, u samo dvije i pol minute "Žuti" su se serijom 12:0 vratili u utakmicu došavši na samo dva poena zaostatka (75:77).

Nažalost, u završnici je domaćoj momčadi, ali i klupi, nedostajalo mirnoće. Tako je na 1:55 minuta prije kraja glavni trener Dino Repeša zbog preintenzivne reakcije prema sucima zaradio isključenje, ali su gosti iz toga izvukli samo jedan poen za vodstvo 80:75.

Još jednu priliku za preokret Splićani su propustili u zadnjoj minuti kad su na zaostatku od tri koša (79:82) imali napad, ali su izgubili loptu. Gosti su do kraja pogodili sva četiri slobodna bacanja i na kraju slavili sa 86:81.

Partizan je s dvije pobjede vodeći na ljestvici A skupine ABA lige, a Split je s učinkom 0-2 pri dnu. No, Splićani su u prva dva kola za suparnike imali euroligaške momčadi. Do kraja listopada će u ABA ligi gostovati kod Studentskog centra u Podgorici (19.10.) te ugostiti rumunjsku Cluj-Napocu (25.10.).