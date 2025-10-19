Treneru Hajduka sigurno nije lijepo čuti poruke koje mu šalju šefovi: Jedna mu posebno neće dobro sjesti

Uoči današnjeg gostovanja Hajduka u Puli na Aldo Drosini kod Istre 1961 u sklopu 10. kola HNL-a, koje je za trenera bijelih Gonzala Garciju već samo po sebi dodatno zahtjevno, trener Hajduka sigurno nije s oduševljenjem slušao javni istup jednog od svojih nadležnih.

Tradicija na Drosini

Sportski direktor Hajduka Goran Vučević je na Sport Festu poručio da nije baš oduševljen igrom Hajduka, zatim naglasio da on nije taj koji je doveo Gonzala Garciju, a i dodao da navijač ima pravo biti frustriran jer nema ni rezultata ni igre. Iako je Vučević u nekoliko navrata naglasio pojmove poput prilagodbe i procesa te i hvalio Garciju, španjolskom strategu sigurno nije lijepo čuti jednog od svojih šefova kako javno govori da "nema rezultata ni igre".

A pravog rezultata za Hajduk već neko vrijeme nema u Puli. Splićani na pobjedu na Aldo Drosini čekaju gotovo dvije godine. U svakom od posljednja tri međusobna pulska dvoboja Istra i Hajduk su remizirali rezultatom 1:1, da je pritom u sva tri Istra bila ta koja je povela, a Hajduk taj koji se vraćao iz rezultatskog deficita. U posljednjih pet međusobnih ogleda na Drosini Istra je malo uspješnija od Hajduka, s gol-razlikom 6:5.

Kao što smo već i natuknuli u uvodu, ovo gostovanje će biti posebno izazovno za trenera Garciju, donedavnog stratega upravo Istre 1961, jer mu je ovo prvi povratak na Drosinu nakon što je napustio klupu pulskog kluba. Prema svim najavama, očekuje se da u svojem donedavnom dvorištu neće biti najljepše dočekan. U takvoj će situaciji biti veliki izazov te možda i presudan faktor za Garciju zadržati mirnoću i koncentraciju u praćenju utakmice te donošenju odluka tijekom nje, pored svih tih emocija koje bi se mogle spontano stvoriti.

Hodak će igrati

- Neće nam biti lako pobijediti tamo, oni kod kuće nisu poraženi 16 utakmica, a prije toga šest mjeseci nisu izgubili. Bit će nam jako teško, sigurno. Povratak tamo će biti poseban. Ipak sam tamo radio dvije i pol godine i to je moj drugi dom. Ne znam kako će me primiti, vjerojatno neki dobro, a neki lošije. Ali, ja sam uvijek iskren. Vidjet ću neke prijatelje, a neka ljuta lica. To je normalno - komentirao je svoj povratak u Istru Garcia.

Iako je Hajduk jedna od dvije najbolje momčadi dosadašnjeg dijela prvenstva, brojni aspekti upućuju na to da u Puli neće imati jednostavan zadatak. Osim povijesti u međusobnim dvobojima, javnih istupa sportskog direktora prema igri Hajduka, te velike težine Garcijinog povratka na Drosinu, Hajduk uoči gostovanja kod Istre ima i kadrovskih poteškoća.

- Livaja neće ići u Pulu. Trenirao je, ali opet nešto osjetio, ne putuje s nama. Bamba i Durdov još nisu na sto posto, a Sigur je umoran, tek je došao iz Kanade. Karačić ima nekih problema i upitan je za nastup. Na desnom beku će igrati Hodak - rekao je Garcia.

Bilo je vrlo lijepo čuti da je Garcia u tom kontekstu spomenuo Luku Hodaka, 19-godišnjeg domaćeg dečka iz Splita koji je u prošlom kolu protiv Vukovara debitirao u HNL-u. Svaka šansa domaćem igraču je plus za Hajduk, i već se ove sezone s igračima poput Mlačića, Skelina i Hodaka da vidjeti veća želja za razvojem vlastitih igrača...

Istra ovu utakmicu dočekuje u puno boljem raspoloženju. Novi trener Oriol Riera je još uvijek neporažen (dvije pobjede i jedan remi) te momčad prilično brzo prihvaća njegove zahtjeve, a samopouzdanje trenera i momčadi je na visokoj razini.

- Mislim da su dečki spremni, znamo što trebamo raditi. Bit će to prilika da pokažemo naš rad i napredak postignut u posljednjim tjednima. Ključ će biti u tome da kontroliramo posjed, budemo koncentrirani i u svakom trenutku bolji od njih. Kad su moji dečki na sto posto, mogu se natjecati protiv bilo koga i pobijediti bilo koju momčad - rekao je 39-godišnji Španjolac na klupi Istre uoči dvoboja.

Podsjetimo, Garciju je u Istri zamijenio iskusni hrvatski stručnjak Goran Tomić, no pod njegovim vodstvom Istra je osvojila tek pet bodova u šest susreta. Stoga je Tomić smijenjen, a pod Istrom je Riera već osvojila sedam dvoboja u samo tri susreta. Ne samo to, već Istra uz rezultate i izgleda znatno bolje na terenu.

Unatoč svim potencijalnim otegotnim okolnostima, Hajduk je prema kladionicama i dalje jasan favorit ovog dvoboja. Bijeli imaju 50 posto šanse za pobjedu, a Istra 28 posto. Glavni sudac dvoboja je Patrik Kolarić.