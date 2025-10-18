Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 102
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
U SJAJNOJ FORMI

VIDEO Bivši napadač Hajduka dominira u Njemačkoj: Zabio je petom u hrvatskom dvoboju

Guido Rodzinski, Petar Budimir, Ivan Prtajin i Stipe Puđa
Petar Krešimir Puđa
VL
Autor
Karlo Koret
18.10.2025.
u 13:49

Trenutno je na diobi prvog mjesta ljestvice strijelaca s Darmstadtovim Isacom Lidbergom

U devetom kolu druge njemačke lige, deveti Karlshruhe je dočekao trećeplasirani Kaiserslautern koji se bori za ulazak u Bundesligu. Dvoboj je ovo hrvatskih napadača pa je tako Ivan Prtajin krenuo u početnoj postavi za goste, dok Roko Šimić čeka svoju priliku s klupe Karlshruhea.

29-godišnjem bivšem napadaču Hajduka nije trebalo dugo da pokaže klasu pa je tako u 12. minuti sjajno petom u mrežu preusmjerio ubačaj Mikea Haasa i tako donio vodstvo svojoj momčadi. Prtajinu je to već osmi pogodak ove sezone, a možete ga pogledati OVDJE.

Ekskluzivno: Boban nam je objasnio zašto tog povijesnog dana nije igrao za Hrvatsku

Trenutno je na diobi prvog mjesta ljestvice strijelaca s Darmstadtovim Isacom Lidbergom. Prtajin tako nastavlja svoju sjajnu formu budući da je bio dvostruki strijelac u prošlom kolu zabio dva pogotka u pobjedi 3:2 nad Bochumom.

Vratio se tako igrama koje je pokazivao u Wehen Wiessbadenu za koji je u 65 utakmica postigao čak 33 pogotka i upisao 12 asistencija. Takva forma donijela mu je transfer u Union Berlin prošle sezone, no u prvoligaškom društvu se nije naigrao pa je sreću ponovno potražio u Zweiti.

VEZANI ČLANCI: 

Seniorsku karijeru započeo je u dresu Hajduka za koji je upisao samo jedan nastup pa je karijeru gradio u nizozemskoj Rodi, švicarskom Schaffhausenu i Olimpiji iz Ljubljane prije nego je 2022. stigao u Njemačku.

Ključne riječi
gol Kaiserslautern Druga Bundesliga Ivan Prtajin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još