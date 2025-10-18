VIDEO Bivši napadač Hajduka dominira u Njemačkoj: Zabio je petom u hrvatskom dvoboju

U devetom kolu druge njemačke lige, deveti Karlshruhe je dočekao trećeplasirani Kaiserslautern koji se bori za ulazak u Bundesligu. Dvoboj je ovo hrvatskih napadača pa je tako Ivan Prtajin krenuo u početnoj postavi za goste, dok Roko Šimić čeka svoju priliku s klupe Karlshruhea.

29-godišnjem bivšem napadaču Hajduka nije trebalo dugo da pokaže klasu pa je tako u 12. minuti sjajno petom u mrežu preusmjerio ubačaj Mikea Haasa i tako donio vodstvo svojoj momčadi. Prtajinu je to već osmi pogodak ove sezone, a možete ga pogledati OVDJE.

Trenutno je na diobi prvog mjesta ljestvice strijelaca s Darmstadtovim Isacom Lidbergom. Prtajin tako nastavlja svoju sjajnu formu budući da je bio dvostruki strijelac u prošlom kolu zabio dva pogotka u pobjedi 3:2 nad Bochumom.

Vratio se tako igrama koje je pokazivao u Wehen Wiessbadenu za koji je u 65 utakmica postigao čak 33 pogotka i upisao 12 asistencija. Takva forma donijela mu je transfer u Union Berlin prošle sezone, no u prvoligaškom društvu se nije naigrao pa je sreću ponovno potražio u Zweiti.

Seniorsku karijeru započeo je u dresu Hajduka za koji je upisao samo jedan nastup pa je karijeru gradio u nizozemskoj Rodi, švicarskom Schaffhausenu i Olimpiji iz Ljubljane prije nego je 2022. stigao u Njemačku.