Trener Rijeke najavio okršaj s Dinamom: 'Zadnja dva puta oštetili su nas suci'

Nogometaši Rijeke puni optimizma otputovali su u Osijek na finale Kupa.

- Finale Kupa je posebna utakmica jer igraš za trofej, a nije lako doći do takve prilike i zbog toga je dočekujemo s najvećom mogućom motivacijom. Ali utakmicu pripremamo kao i sve druge, ništa posebno, jer svakoj utakmici dajemo važnost kao da je finale. Priprema je ista, ali imamo odgovornost da osvojimo trofej i to je motivacija za nas da priuštimo poseban dan našim navijačima. Znamo da ćemo s tribina imati potporu njih 3.000 i nadamo se da ćemo svi zajedno, i mi na terenu i oni pored terena, osvojiti trofej - kazao je trener Rijeke Victor Sanchez.

U njegovu mandatu na klupi Rijeke, momčad s Rujevice ravnopravno se nosila s Dinamom u ligaškim utakmicama.

- Očekujem tešku utakmicu. U prvenstvenim utakmicama koje smo protiv Dinama igrali u ligi vidjeli smo da imamo kapaciteta dobro odigrati protiv njih. U tri utakmice bili smo blizu pobjede. Nadam se kako će suci imati dobar dan u svojim odlukama, jer prema mojem mišljenju u dvije utakmice koje smo igrali na Maksimiru imali smo sporne odluke protiv nas. Ne želim podizati tenzije, sudačke pogreške događaju se i od strane sudaca i od VAR-a, ali nadam se da će biti precizni i donositi fer odluke u skladu s pravilima. U dobrom smo trenutku, igrači su na odličnoj razini i fizički i odnosom i organizacijom igre. Naša posljednja utakmica najbolji je pokazatelj toga. Puni smo samopouzdanja - dodao je.

Čestitao je Sanchez Dinamu na tituli, ali i poručio kako nema straha.

- Igrat ćemo našu utakmicu, puni smo samopouzdanja, svjesni smo da igramo protiv najbolje momčadi u Hrvatskoj bez sumnje, imaju sjajnu sezonu i čestitam im na tituli. Otkako su završili nastup u Europi, bili su sjajni, bit će to veliki izazov, ali za nas nema straha. Vjerujemo u svoje mogućnosti i borit ćemo se da donesemo trofej u Rijeku.

Utakmicu je najavio i kapetan Rijeke Martin Zlomislić.

- Finale, Opus Arena, prelijep stadion, dvije vrhunske ekipe... Svi preduvjeti za vrhunsku utakmicu su tu. Mi ćemo dati sve od sebe da vratimo Rabuzinovo sunce u rijeku... Dosta je težak trofej, ali rado bih se opet prisjetio koliko. Ovo je možda i posljednji ples ove generacije. Neki su igrači već otišli, napuštaju nas Petrović i Radeljić, vjerojatno i Fruk. Ako je ovo posljednji ples ove šampionske generacije, bilo bi baš lijepo podići trofej... Osjeti se da je finale, ali nema straha, najbitnije je da ekipa zajedno gura u jednom smjeru. Svi želimo osvojiti trofej i svi jedva čekamo sutra.

Najveća opasnost po njegovu mrežu prijetit će od raspucanog Belje.

- Beljo se nazabijao puno golova ove sezone i naši stoperi morat će biti na visokoj razini, ali mislim da oni to mogu. Ako itko u ovoj ligi to može, to su onda Majstorović i Radeljić - zaključio je Zlomislić.