Poznata je cifra: Evo koliko će igrači Dinama zaraditi ako osvoje i Kup

Nakon što su na impresivan način osigurali novi naslov prvaka Hrvatske, nogometaši Dinama imaju priliku zaokružiti jednu od turbulentnijih, ali i uspješnijih sezona u novijoj povijesti. Pred njima je još samo finale Kupa, a pobjeda protiv Rijeke u Osijeku donijela bi im toliko željenu dvostruku krunu. Uz sportsku slavu i Rabuzinovo sunce, igrače čeka i značajna financijska nagrada koju je, prema novoj viziji kluba, pripremila uprava na čelu s predsjednikom Zvonimirom Bobanom. Naime, za sam naslov prvaka u HNL-u, igrači i stožer podijelit će iznos od oko 800 tisuća eura, što je nagrada za trud uložen u preokret sezone u kojoj je Rijeka dugo vodila prvenstvenu utrku.

Ipak, prava "glazura na tortu" stigla bi osvajanjem Kupa. Kako prenose Sportske novosti, u slučaju pobjede u finalu i osvajanja dvostruke krune, ukupan iznos premija za domaća natjecanja penje se na okruglih milijun eura. To znači da sama pobjeda u finalnoj utakmici vrijedi dodatnih 200 tisuća eura, što je svakako snažan motiv za momčad da sezonu završi u velikom stilu. Za razliku od nekih prošlih vremena, kad je bivši čelnik Rijeke Damir Mišković u šali znao reći kako nije sretan kad se sjeti premija koje mora isplatiti, u Maksimiru vlada potpuno drugačije raspoloženje i nagrade će biti isplaćene s velikim zadovoljstvom.

Ovaj sustav premija dio je nove politike koju je uveo Zvonimir Boban. Ideja je da ugovori igrača budu nešto niži u fiksnom dijelu, ali izrazito stimulativni, s bogatim bonusima vezanim za konkretne uspjehe. Time se želi potaknuti natjecateljski duh i motivirati igrače za svaku utakmicu i svaki trofej. U prošlosti su premije često bile vezane isključivo uz zaradu od europskih natjecanja, poput ulaska u Ligu prvaka. Sada su, međutim, nagrade za domaće trofeje potpuno odvojene, čime se daje na važnosti i prvenstvu i Kupu.

Naravno, tu su i bonusi za europski iskorak. Iako iznosi još nisu službeno definirani, predviđa se da bi plasman u grupnu fazu Lige prvaka igračima donio dodatna dva milijuna eura za podjelu. Značajna nagrada predviđena je i za ulazak u Europsku ligu, no ono što je posebno zanimljivo jest odluka da se plasman u Konferencijsku ligu uopće ne premira. Time uprava jasno postavlja visoke standarde i poručuje kako su ambicije kluba usmjerene isključivo prema dva najelitnija europska natjecanja.