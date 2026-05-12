Stigla presuda sudačke komisije HNS-a: Hajduk je oštećen na Maksimiru

Situacija br. 1: DINAMO - HAJDUK (65. minuta); nastavak igre

Nakon što je dosudio prekršaj nad domaćim napadačem br. 9 sudac je dopustio igraču da brzo izvede slobodan udarac te je u nastavku akcije postignut pogodak.

Pregledom snimke možemo vidjeti da slobodan udarac nije izveden u skladu s Pravilima nogometne igre. Naime, lopta mora mirovati prije nego što se može izvesti, što u ovoj situaciji nije bio slučaj.

Prema Protokolu VAR ne može zvati suca na ponovni pregled situacije i ispraviti ovu sučevu pogrešnu procjenu.