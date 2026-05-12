Hajduk je opet, još jednu sezonu ostao bez trofeja. Svima je jasno koji je glavni problem...

Zavjesa je spuštena na još jednu prvenstvenu sezonu u kojoj je Hajduk ostao bez toliko željenog trofeja. Drugo mjesto na ljestvici, s osiguranim kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, a potencijalno i za Europsku ligu, realnost je koja na Poljudu ostavlja gorak okus, ponajviše zbog ogromnih 18 bodova zaostatka za vječnim rivalom Dinamom. Iako statistika pokazuje da je Hajduk druga najbolja momčad lige po postignutim i primljenim pogocima, dojam je da kvaliteta momčadi ne opravdava toliki jaz. Ključni razlozi leže u problemu koji nadilazi taktiku i tehniku – problemu mentaliteta, karaktera i fatalnih padova u trenucima kada se lome utakmice i prvenstva. Stoga ne čudi što se sve glasnije zagovara sustavni rad sa sportskim psiholozima, po uzoru na norveški Bodø/Glimt, koji je uz pomoć mentalnih trenera transformirao klupsku kulturu i osnažio igrače.

Unatoč svemu, dolazak Gonzala Garcíje donio je i pozitivne pomake. Španjolski strateg ima jasnu nogometnu filozofiju utemeljenu na posjedu, proaktivnom pristupu i taktičkoj disciplini, barem u načelnoj ideji. Isto tako, odluka da klub promovira mlade, domaće igrače pokazuje dobar smjer za budućnost. O njemu se pozitivno izražava dobar dio stručne nogometne javnosti. No, Hajduk je iz Europe ispao od Albanaca, za Dinamom zaostao dvadesetak bodova, prosječan će navijač kazati da se to moglo s nekim nasumce odabranim trenerom.

Hrvatski komentator uvučen u aferu s Pavlekom otkrio: 'Dobio sam gotovinu kao i svi ostali' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Da bi se smanjio jaz za Dinamom, Hajduku je potreban reset sustava i ciljana pojačanja. Analize su jasne – momčadi nedostaje brzine, snage i tranzicijske moći, pogotovo u veznom redu koji je u derbijima često djelovao presporo u odnosu na rivala. Potrebni su igrači koji mogu igrati pod visokim pritiskom, probijati organizirane obrane i koji su taktički dovoljno inteligentni da se prilagode različitim fazama igre. Jednostavno, potrebna je malo drugačija selekcija. Pitanje je hoće li to biti pretežak zadatak za Roberta Grafa.

Ništa lakše neće biti ni Garciji. S jedne strane, mora ostati vjeran svojoj viziji, a istovremeno odgovoriti kritičarima koji mu zamjeraju određenu taktičku krutost i nedostatak "plana B" protiv fizički dominantnijih suparnika. Njegov uspjeh ovisit će o sposobnosti da prilagodi sustav igračima koje ima na raspolaganju, ali i o podršci uprave u dovođenju pojačanja po njegovoj mjeri. Ustrajanje na procesu s mladim igračima jedini je ispravan put, no on mora biti popraćen uvođenjem reda u sve klupske strukture i, što je najvažnije, usađivanjem pobjedničkog mentaliteta. Bez toga, kvaliteta će i dalje ostajati samo potencijal, a borba za naslov nedosanjani san.