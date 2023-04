Trener Reala: Modrić mi nije mogao pomoći

Aktualni europski prvak, Real Madrid sinoć je u uzvratnoj utakmici Lige prvaka pobijedio Chelsea s 2:0 i time osigurao prolazak u polufinale s ukupnih 4:0.

Iako rezultat sugerira da je ovo bila jednostavna partija za kraljevski klub, zadatak je bio daleko od laganog. Belgijac Thibaut Courtois spašavao je madridski klub sjajnim obranama kod rezultata 0:0, a junak utakmice bio je dvostruki strijelac Rodrygo (58', 80').

Hrvatski kapetan Luka Modrić standardno je ostavio dobar dojam. Imao je nekoliko sjajnih dodavanja, a u prvom poluvremenu skoro se upisao na listu strijelaca.

Da su do pobjede došli težim putem, svjestan je i Carlo Ancelotti koji je nakon utakmice rekao da im je Chelsea od početka stvarao pritisak i da su ga teško kontrolirali.

- Camavinga je bio na lijevom boku, gdje je čuvao Reecea Jamesa, a Modrić mi nije mogao pomoći jer je pazio na Enza Fernandeza. Zato samo na poluvremenu pozvao Valverdea i rekao mu da preuzme lijevu stranu veze. On je to napravio sjajno i to je presudilo.