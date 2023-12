Trener Lokomotive: 'Nisam zadovoljan jednim bodom protiv Hajduka. Jako smo se borili 70 minuta'

Hajduk i Lokomotiva otvorili su 18. kolo HNL-a remijem na stadionu u Kranjčevićevoj. Lokomotiva je povela u 25. minuti golom Silvija Goričana, no slavlje im je pokvario Yassine Benrahou je u 75. minuti. Nakon utakmice susret je komentirao trener Lokomotive, Silvijo Čabraja.

"Nisam baš zadovoljan. Borili smo se jako dobro 70 minuta, na kraju smo imali i mi prilike, imao ih je i Hajduk. Na početku smo imali tri izrazite šanse. Imali smo prednost 50 minuta, ne mogu biti zadovoljan rezultatom, mogu biti zadovoljan igrom, karakterom, poštovanjem i htijenjem svojih igrača", rekao je Čabraja o osvojenom bodu.

GALERIJA Lokomotiva srušila pobjednički niz Hajduka! Pred punim stadionom i uz puno muke došli tek do remija

"Gledatelji su mogli uživati, bilo je puno prilika. I Hajduk i mi smo htjeli pobijediti. Stadion je bio prepun, stvarno za uživanje", rekao je o atmosferi i igri u današnjem susretu.

Hajduk je pojačao tempo u drugome dijelu i prisilio Lokomotivu na povlačenje. "Vodimo 1:0, pa ne igramo protiv četvrtoligaša, igramo protiv lidera prvenstva. Očekivali smo to. Ne znam je li nam Hajduk stvorio ijednu šansu u prvih 15-20 minuta, ali to je naša stara boljka. Protiv Osijeka, Rijeke i Dinama smo vodili 1:0 i onda uvijek ispustimo to vodstvo", kazao je trener zagrebačke momčadi.

VEZANI ČLANCI:

Lokomotiva se ipak nije u potpunosti zatvorila. Do samog kraja utakmice stvarali su prilike iz kontri. "Kad zatvarate utakmice, onda ste stalno pod pritiskom sa svih strana. Vrlo opasno živite. Imali smo i mi 2-3 jako dobre tranzicije, da smo bolje reagirali, možda bismo i povisili rezultat", komentirao je Čabraja pa se osvrnuo na posljednji susret prvoga dijela prvenstva, protiv Istre u 19. kolu:

"Nadam se da će se ponoviti pobjeda, bilo bi lijepo da završimo u dobrom tonu i da desetak dana mirno spavamo."

VIDEO Karoglan: 'Biti jesenski prvak ne znači ništa. Ne volim bahatluk, nema opuštanja'