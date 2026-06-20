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Ako ste propustili: Brazil upisao prvu pobjedu na SP-u, Turska neočekivano ispala

FIFA World Cup 2026 - Group C - Brazil v Haiti
Foto: Kyle Ross/REUTERS
1/5
Autori: Večernji , Hina
20.06.2026.
u 09:00

Peterostruki svjetski prvaci Brazilci pobijedili su u istoj skupini Philadelphiji Haiti sa 3-0, ostvarivši prvu pobjedu na prvenstvu nakon što su u prvom kolu remizirali protiv Maroka.

Sinoć po hrvatskom vremenu odigrane su tri utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu. U prvom susretu drugog kola skupine C na Svjetskom nogometnom prvenstvu, Maroko je svladao Škotsku s 1:0 i tako preuzeo vrh ljestvice.

Jedini pogodak na utakmici zabio je Ismael Saibari već u drugoj minuti, odnosno 71. sekundi utakmice, nakon sjajnog dodavanja Brahima Diaza. Saibari je pobjegao obrani Škota, primio jednu dugu loptu i sjajno pogodio same rašlje gola Angusa Gunna za prvu pobjedu svoje reprezentacije na turniru.

Peterostruki svjetski prvaci Brazilci pobijedili su u istoj skupini Philadelphiji Haiti sa 3-0, ostvarivši prvu pobjedu na prvenstvu nakon što su u prvom kolu remizirali protiv Maroka.

Haiti, koji nastupa na svom tek drugom SP-u nakon debija prije 52 godine, držao se tek prvih 20 minuta. Brazil je u nastavku poluvremena zabio tri gola i već nakon prvih 45 minuta razriješio pitanje pobjednika. U nastavku susreta "Selecao" je imao još nekoliko prilika, ali više nije bilo golova.

Strijelci su bili Matheus Cunha (23, 36), Vinicius Junior (45+3).

Turska nogometna reprezentacija ispala je sa Svjetskog prvenstva nakon što je u San Franciscui izgubila od Paragvaja 0-1 u utakmici drugog kola skupine D.

Jedini gol postigao je Matias Galarza u drugoj minuti, a Paragvajac Miguel Almiron postao je prvi igrač na ovom Svjetskom prvenstvu koji je isključen zbog pokrivanja usta tijekom svađe.

Turska je uputila čak 32 udarca, od kojih je pet bilo u okvir gola, ali nije uspjela pogoditi mrežu i izbjeći eliminaciju. Momčad Vincenza Montelle pretrpjela je oba poraza u skupini, od Paragvaja (0-1) i Australije (0-2), te je posljednja na ljestvici bez bodova i golova nakon ukupno čak 62 upućena udarca.

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Ključne riječi
SP 2026. Brazil reprezentacija

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