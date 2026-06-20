Ivan Perišić ušao u birano društvo: među petoricom je najbolji na svijetu svih vremena!

Ako su splitskog čarobnjaka Tonija Kukoča svojedobno u NBA-ligi prozvali “Konobarom”, zbog maestralnih asistencija koje je isporučivao suigračima u Bullsima (kasnije i u Atlanti, Philadelphiji i Milwaukeeju), onda je njegov konobarski ekvivalent u nogometnoj reprezentaciji Ivan Perišić.

Naime, u sjeni četvorke koju su nam isporučili Englezi u Arlingtonu, pa i Livakovićevih bravura, ostao je podatak kako je Ivan Perišić svoju dostavu u dresu reprezentacije doveo do impresivne brojke 38, odnosno Ivan sada ima jednu asistenciju više nego što ima godina.

No, tu priča ne staje: Ivan Perišić, nesumnjivo još jedan iz galerije legendi hrvatskog nogometa, nalazi se – prema podacima iz nekoliko izvora – među destoricom najboljih asistenata u dresu reprezentacije svih vremena! I među petoricom najboljih svih vremena među aktivnim reprezentativcima; iza Messija, Neymara, De Bruynea i Ronalda!

U modernom nogometu, opčinjenom statističkim kategorijama, asistencija je postala jedno od ključnih mjerila kreativne izvrsnosti, pa je utoliko Perišićev učinak upravo senzacionalan. On je nepobitan dokaz Ivanove nogometne vizije, nesebičnosti, pa i tehničke profinjenosti; primjerice, dodavanje glavom unatrag Musi za pogodak protiv Engleza bio je zaista potez velemajstora.

Doprinos asistenata u nogometu dugo je tek neslužbeno bilježen i često prepušten subjektivnoj procjeni novinara. Tako se na jednoj rang-listi najboljih asistenata nalaze imena slavnih Mađara Puskasa (53 asista) i Kocsisa (50), te Brazilca Pelea (47), no vođenje evidencije pogodaka i asistencija tijekom njihovih karijera nije bilo ekvivalentno današnjim standardima, a ostaju i pitanja o stvarnoj profesionalnoj razini nekih utakmica u kojima su sudjelovali. Tek je od devedesetih godina prošlog stoljeća, s popularizacijom detaljne sportske analitike, asistencija dobila službeni status i priznanje koje zaslužuje.

Na vrhu prestižne ljestvice najboljih asistenata svih vremena je - Lionel Messi. Argentinski genij, nogometaš koji je redefinirao ulogu napadača kao kompletnog igrača jednako sposobnog i da zabija i da asistira, svoju je 64. asistenciju za Argentinu upisao 10. lipnja 2026. godine u prijateljskoj utakmici protiv Islanda (3:0). Time je samo potvrdio svoju dominaciju u gotovo svim ofenzivnim kategorijama; naime, s tri pogotka protiv Alžira dostigao je najboljeg strijelca svjetskih prvenstava, Nijemca Miroslava Klosea. Obojica su postigla po 16 pogodaka.

Među modernim "dostavljačima", uz Messija i Neymara, ističe se belgijski majstor, 34-godišnji Kevin De Bruyne, čija su vizija igre i preciznost dodavanja postala mjerilo za ofenzivne veznjake. Iako možda nikada neće dostići brojke s vrha ljestvice, njegov utjecaj na igru Belgije već godinama je nemjerljiv. Na listi visoko kotira i Cristiano Ronaldo. Portugalac je tijekom karijere doživio transformaciju iz eksplozivnog krila, koje je redovito asistiralo, u nemilosrdnog, pa i egoističnog strijelca fokusiranog na završnicu, no svejedno je prikupio impresivnih 46 asistencija za reprezentaciju.

A što se uopće broji kao asistencija? Njezina definicija nije univerzalno standardizirana. Vodeće statističke kuće i nogometne organizacije imaju vlastite, pomalo različite kriterije. Britanska tvrtka Opta, primjerice, čiji se podaci koriste u Premier ligi, definira asistenciju kao "posljednji dodir suigrača koji primatelju lopte omogući postizanje pogotka". Njihova pravila su stroga: asistencija se ne priznaje ako je lopta na putu do strijelca značajno promijenila smjer nakon kontakta s protivničkim igračem. Također, prema Opti, asistencija se ne dodjeljuje za iznuđeni jedanaesterac ili prekršaj nakon kojeg je pao pogodak, ili nakon što se lopta odbije od okvira gola. S druge strane, Fifa je na svjetskim prvenstvima znala primjenjivati labavije kriterije, ponekad dodjeljujući asistenciju i igraču koji je iznudio kazneni udarac ili čiji je udarac obranjen prije nego što je suigrač pospremio odbijanac. Te razlike objašnjavaju zašto se brojke u različitim izvorima ponekad ne podudaraju.

Na kraju vratimo se Ivanu Perišiću. Osobitu težinu njegovoj statistici daje podatak kako ima čak šest asistencija na četiri svjetska prvenstva. Primjerice, nikada ne smijemo zaboraviti kako se Ivanu broji dodavanje glavom Mandžukiću za pobjedonosni pogodak u polufinalu Svjetskog prvenstva 2018. godine, a na isti način asistirao je Gvardiolu za pobjednički gol protiv Maroka u utakmici za treće mjesto na SP-u 2022. godine. Drugi najbolji naš asistent je Luka Modrić s 31 asistencijom u 199 nastupa.



Najbolji asistenti reprezentacija svih vremena:

1. Lionel Messi (Argentina) 64 (200)

2. Landon Donovan (SAD) 61 (157)

3. Neymar (Brazil) 59 (128)

4. Kevin De Bruyne (Belgija) 53 (120)

5. Cristiano Ronaldo (Portugal) 46 (229)

6. David Beckham (Engleska) 42 (115)

7. Thomas Müller (Njemačka) 41 (131)

8. Mesut Ozil (Njemačka) 40 (92)

9. Luis Suarez (Urugvaj) 39 (143)

10. Ivan Perišić (Hrvatska) 38 (155)

NAPOMENA: Uz broj asistencija u zagradama je naveden broj nastupa za reprezentaciju.