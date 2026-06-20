Ljudi se danas sprdaju s Cristianom Ronaldom, a posebno ga je 'oprao' slavni nogometaš

Reprezentacija Portugala razočarala je svoju nogometnu javnost, odigrali su Portugalci samo 1:1 u susretu s reprezentacijom DR Konga– Očekivala se sigurna pobjeda, pogotovu nakon što je Portugal već u šestoj minuti poveo s 1:0 preko Nevesa– No, u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena suparnici su uspjeli izjednačiti i do kraja susreta tih 1:1 nije se promijenilo.

Sad se s njim sprdaju

Bez obzira na taj remi, Portugal i dalje slovi kao prvi favorit skupine K, slijede mu susreti s Uzbekistanom i Kolumbijom– No, situacija u reprezentaciji Portugala nije idealna, a najviše kritika trpi kapetan Cristiano Ronaldo– Legenda je portugalskog, ali i svjetskog nogometa, jedan od najvećih svih vremena– Istina je, i njega pritišću godine, nije to Cristiano koji je lomio suparnike, ali sigurno nije zaslužio sve te brojne kritike, podcjenjivanja i sprdnje raznim memovima.

Nije bilo lijepo vidjeti ni kako mu suigrači gestikuliraju nezadovoljni njegovim potezima, ali i oni bi morali imati više poštovanja prema toj nogometnoj veličini, a ne odmahivati rukama i gestikulirati te tako pokazivati nezadovoljstvo– Da, vrijeme Cristina Ronalda prolazi, napunio je u veljači 41 godinu i, koliko god se trudio zadržati svoje tijelo u najboljem stanju, moć mu polako slabi– I sad je puno onih koji zazivaju njegovo povlačenje iz udarne postave Portugala već na ovom Svjetskom prvenstvu.

Protiv DR Konga nije igrao dobro, imao je u 90 minuta tri udarca, a nijedan nije išao u okvir gola.

Svoj stav o njemu podijelio je i bivši napadač Gane Kevin-Prince Boateng gostujući na australskoj televiziji SBS Sport– Bio je vrlo kritičan.

– Mogu li biti iskren? Da je Ronaldo pravi timski igrač, povukao bi se i pustio mlađe da se razvijaju, jer Portugal je bolja momčad bez njega. Stvara se golem pritisak kad je on u središtu jer mu svi žele dodati loptu. To razumijem. Igrao sam s velikim igračima poput njega, uvijek se želite usredotočiti na njega i omogućiti mu da zabije. Znam da lovi rekorde, ali sve ih je srušio – započeo je Boateng pa dodao:

– Bili smo njegovi veliki navijači. Ali, ako Portugal želi imati šansu daleko dogurati, vjerujem da bi se Ronaldo trebao povući, pustiti druge da igraju i ući u posljednjih 15-20 minuta. Jer, na kraju krajeva, svi ćemo mi doći u godine kad više ne možemo igrati na toj razini. A te su godine za njega stigle, moramo toga biti iskreni – kazao je Boateng.

Nema sumnje da je ovo Cristianu Ronaldu posljednje Svjetsko prvenstvo i u nj je ušao s puno entuzijazma, sa željom da na tome svoj posljednjem velikom natjecanju nešto napravi s Portugalom. No, priče često nemaju sadržaj kakav netko zamisli iako se Portugal još relativno lako može izvući i nakon tog remija s DR Kongom. No, vidjet ćemo kako će njihov izbornik, 52-godišnji Španjolac Roberto Martinez, posložiti karte za dvije preostale utakmice.

Koliko god trpio kritike za svoju partiju, Cristiano Ronaldo je glavna faca u svlačionici svoje reprezentacije. Iako je tih 90 minuta prve utakmice Portugala na Svjetskom prvenstvu odigrao loše, upitno je hoće li izbornik imati snage, da ne kažemo nešto drugo, poslati Cristiana na klupu, hoće li poslušati Boatenga pa svojoj zvijezdi dati posljednjih 15 ili 20 minuta u dva posljednja susreta u skupini.

Sumnjamo da će Cristiano Ronaldo sam reći da mu je vrijeme za klupu, njegov ego je ipak prevelik da bi to napravio, ali i on mora biti svjestan da njegovo vrijeme prolazi i da se sve teže nosi s puno mlađim dečkima. Zaradio je golem novac od nogometa, zaradit će ga još jer ima još godinu dana unosnog ugovora s Al Nassrom, golem novac zarađuje i izvan nogometa na temelju sponzorskih ugovora, građevine u koju ulaže. No, novca nikad dosta, pogotovu za one koji ga imaju.

Ronaldo i sam mora biti svjestan da ne može biti isti kao prije iako još može pomoći svojoj reprezentaciji. Iako je, s obzirom na to da je počeo nervirati i svoje suigrače na terenu, pitanje koliko je svlačionica uzdrmana i koliko stoji uza svog kapetana te kako će se s tim odnosima nositi izbornik Portugala Roberto Martinez.

Odlaze tri velikana

U svakom slučaju ovo je posljednje Svjetsko prvenstvo na kojem ćemo gledati Cristiana Ronalda, ali ne samo njega, od tih velikih natjecanja zacijelo će se oprostiti i Leo Messi te naš Luka Modrić. Bit će to Svjetsko prvenstvo oproštaja velikana koji su obilježili ovu nogometnu eru i samo im poželimo da to bude dostojanstveno, to je najmanje što su zaslužili. Ako danas i nisu toliko moćni koliko su bili tijekom posljednjih desetljeća, zaslužuju poštovanje i na svome posljednjem velikom natjecanju zbog svega što su dosad napravili, CR7, LM10 i LM10 velikani su nogometa koji su ispisali povijest i zato nam se nikako nije svidjelo podcjenjivanje Cristiana Ronalda nakon te loše partije u prvoj utakmici Portugala na ovom Svjetskom prvenstvu.