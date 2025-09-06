Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 35
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
DOŽIVIO NEZGODU

Trener europskog prvaka prilikom teškog pada slomio ključnu kost, prevezen je kolima hitne pomoći

Ligue 1 - Nantes v Paris St Germain
STEPHANE MAHE/REUTERS
VL
Autor
Hina
06.09.2025.
u 09:01

Luis Enrique na klupu PSG-a stigao je prije dvije godine te je u tom razdoblju osvojio po dva naslova prvaka Francuske i pobjednika Francuskog kupa, dok je prije tri mjeseca Parižanima osigurao i prvi naslov europskog prvaka.

Trener europskog nogometnog prvaka Paris SG-a, 54-godišnji Luis Enrique slomio je ključnu kost prilikom pada s bicikla u petak te će morati na operaciju, objavio je klub.

Nakon pada španjolski je stručnjak prevezen u bolnicu kolima hitne pomoći, no zasad još nije poznato koliko dugo neće biti u stanju voditi momčad.

Inače, Luis Enrique je poznat kao strastveni biciklist te vrlo često trenira upravo vozeći se pariškom okolicom.

Luis Enrique na klupu PSG-a stigao je prije dvije godine te je u tom razdoblju osvojio po dva naslova prvaka Francuske i pobjednika Francuskog kupa, dok je prije tri mjeseca Parižanima osigurao i prvi naslov europskog prvaka.

Oduševljenje Dinamovih navijača! Veliko pojačanje zapalilo mreže, svi se pitaju samo jedno
Ključne riječi
nogomet PSG Luis Enrique

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još