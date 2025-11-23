Naši Portali
PRIJETI IM KAZNA

Trener Dinama zaradio prijavu disciplinskom sucu, na Maksimiru moraju hitno reagirati

Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
23.11.2025.
u 17:31

Pobjeda protiv Varaždina ostala je u drugom planu zbog novog poteza trenera Dinama koji se nije pojavio pred novinarima. Delegat utakmice podnio je prijavu disciplinskom sucu, a zagrebački klub sada se mora službeno očitovati o ovom propustu

Iako je Dinamo na Maksimiru upisao važnu i rezultatski uvjerljivu pobjedu od 3:1 protiv Varaždina, čime se vratio na pobjedničke staze u domaćem prvenstvu, atmosfera oko kluba ponovno je postala predmetom rasprava izvan travnjaka. Umjesto analize taktičkih zamisli ili pohvala igračima, fokus javnosti i nogometnih dužnosnika preusmjerio se na ponašanje trenera Marija Kovačevića nakon završetka susreta. Naime, Kovačević se nije pojavio na službenoj konferenciji za novinare, što je obveza propisana propozicijama natjecanja, a taj potez nije prošao nezapaženo kod službenih osoba. Delegat utakmice savjesno je evidentirao ovaj propust i podnio prijavu disciplinskom sucu lige, Alanu Klakočeru, čime je pokrenut postupak koji će vrlo vjerojatno rezultirati sankcijama za aktualnog prvaka Hrvatske, a klub se sada mora službeno očitovati o razlozima nedolaska svog stratega pred predstavnike medija.

Ovakav razvoj događaja nastavak je specifične medijske šutnje koja u posljednje vrijeme vlada u redovima plavih, gdje se komunikacija svela na nužni minimum prema nositeljima TV prava, dok su ostali mediji ostali uskraćeni za izjave. Nakon utakmice s Varaždinom, glasnogovornik kluba kratko je izvijestio prisutne novinare da Dinamo neće imati konferenciju za novinare te se ispričao na čekanju, što je presedan koji direktno krši Propozicije SuperSport HNL-a. Prema jasnim pravilima, klub domaćin dužan je osigurati uvjete za konferenciju 15 minuta po završetku utakmice, kojoj obvezno moraju prisustvovati licencirani glavni treneri obiju momčadi. Dok je trener gostiju Nikola Šafarić uredno odradio svoju obvezu i komentirao susret, Kovačevićev izostanak aktivirao je članak disciplinskog pravilnika koji nalaže delegatu podnošenje prijave u slučaju da treneri zanemare svoje medijske obveze prema ugovornim partnerima ili ostalim novinarima.

Garciju pitali zašto Livaja nije ulazio u igru, on dao zanimljivo objašnjenje: Evo što se događa s kapetanom Hajduka

Disciplinski sudac Alan Klakočer sada na stolu ima prijavu delegata i prvi korak bit će zahtjev za očitovanjem od strane Dinama, nakon čega će se donijeti odluka o kazni. Iako disciplinski pravilnik teoretski predviđa drakonske kazne koje u ekstremnim slučajevima mogu uključivati oduzimanje bodova klubu ili višemjesečnu zabranu obnašanja dužnosti za trenera, takav scenarij u ovom slučaju nije realan jer se ne radi o prekršaju te vrste. Realnost je da Dinamu i Kovačeviću prijeti novčana kazna, uz moguće službeno upozorenje ili ukor. Hrvatski nogometni savez kroz svoje propise nastoji održati profesionalni standard natjecanja, pa se očekuje da će ova situacija poslužiti kao opomena svim klubovima da medijske obveze nisu stvar izbora, već sastavni dio profesionalnog angažmana u najvišem rangu hrvatskog nogometa.
Komentara 2

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
18:03 23.11.2025.

A ja pomislih evo nove šanse Ajduku za titulu, oduzimanje 6 bodova Dinamu, tko zna možda se Kustic potrudit jer na terenu ni suci uvijek ne uspijevaju....

Avatar tuđinskekratkenoge
tuđinskekratkenoge
17:38 23.11.2025.

Kako god to završilo čestitam mu na tome što je napravio.

