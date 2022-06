Trener Cibone nakon osvajanja titule prvaka: Moji igrači su maturirali!

Kroz muke i uz ponešto sreće košarkaši Cibone dvadeseti put u povijesti kluba osvojili su naslov prvaka Hrvatske u majstorici sjajne finalne serije sa Zadrom (3-2) koja je mogla otići i na drugu stranu. I ne bi bilo nezasluženo. Jer, kad se činilo da gosti s ionako skraćenom rotacijom nemaju snage pratiti ritam vukova, mlada Okornova momčad podlegla je pomalo pritisku, potpuno izgubivši konce igre u napadu.

No, cijelo vrijeme nosila ju i čuvala sjajna obrana, a na kraju je prelomila mirna ruka MVP-a Tonija Nakića s crte slobodnih bacanja. Povratak naslova prvaka u Draženov dom nagrada je i njemu i svim suigračima za sve što su prošli ove sezone, brojne nesretne i nespretne poraze, a sve je već tradicionalno pratila neizvjesnost oko sudbine kluba.

Puna dvorana, rasprodana već četiri sata prije odlučujućeg dvoboja i vruće, a i sjajno ozračje pokazali su da Zagreb želi dobru košarku i jaku momčad Cibone, a uz brojna košarkaška lica finale su gledali i Lino Červar, Slavko Goluža, Nikola Pokrivač, Tonči Valčić...

- Loše drugo poluvrijeme bilo je posljedica umora. Igrali smo obranu iznad svojih mogućnosti. Hvala publici na ovoj podršci, volio bih da tako bude i dalje. Igrao sam u Šibeniku u punoj dvorani, ali ovo, pet tisuća ljudi... Ključan trenutak serije? Pa rekao bih trice Gegića u drugoj utakmici kad smo se vratili u igru i izjednačili, to je bio prijelomni trenutak. Volio bih da što više ovih momaka ostane na okupu, ali znate kako je, svatko će gledati svoje interese. Vidjet ćemo – rekao je MVP finala Toni Nakić koji je tricama odveo momčad Cibone na više od 10 razlike u prvom poluvremenu.

Trener Gašpegašper okor Okorn kaže:

- Nije bilo lako završiti finale, ali danas su moji igrači maturirali, baš kao i u cijeloj sezoni. Malo nam je tu i Novačić pomogao, imali smo malo širu rotaciju. Poslije 3:13 igrali smo odlično prvo poluvrijeme i onda stali. Bilo je tu na kraju puno bitnih detalja na kraju, od skoka Nakića, ulaza Gegića. Obrana je iz utakmice u utakmice bila agresivnija kod oba tima. Navijači? Fenomenalni, pa zbog toga igrači i treniraju, zaslužili su punu dvoranu.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL 10.06.2022., KC Drazen Petrovic, Zagreb - Peta utakmica finala doigravanja HT Premijer lige, KK Cibona - KK Zadar. Photo: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Momčad je preuzeo u vrlo nezgodnom trenutku.

- Cijeli taj put od četiri mjeseca bio je najturbulentniji u mojoj trenerskoj karijeri. Sve se poklopilo, igrači su prihvaćali što tražim od njih i kad smo dobili početni zalet, postali smo opasni i zauzeli prvu poziciju uoči doigravanja, a mislim da je to na kraju odlučilo. Peta utakmica kod kuće. Ostajem li? Službeno, više nisam trener Cibone. Kroz nekoliko ćemo dana vidjeti.

A što na tu temu kaže sportski direktor Marin Rozić?

- Apsolutno smo da Okornov ostane. Praktički smo sve i dogovorili, ali pričekajmo još par dana. Svaki naš igrač danas je značajno bolji nego što je bio u kolovozu. Zasluga je to i Okorna i bivšeg trenera Vlade Jovanovića. Publika ih je i nagradila za to. S druge strane, nije ugodno što se događa s druge strane. Imamo jezgru mladih hrvatskih igrača kakvu nema nitko u ligi, dvije sezone smo trpjeli da bismo došli do ovoga. Nije gotovo. Moja je ideja da zadržimo 8-9 igrača, dovedemo dva malo iskusnija na radost ljudi koji su pokupovali sve karte.

Zadrani su s druge strane imali pravo na ljutnju zbog situacije na kraju kad su suci previdjeli Cibonin prekršaj u napadu, no trener Srđan Helbich nije se htio na to vraćati.

- Zaista ne bih komentirao, nema smisla. Cibona je bila jako agresivna u prvom dijelu i to se nismo snašli. Ali borili smo se i vratili. Na kraju nije bilo dovoljno raspoloženog pojedinca koji bi prelomio utakmicu na našu stranu. Čestitke Ciboni na zasluženoj pobjedi – rekao je trener Zadra koji je predao titulu lani osvojenu s Veljkom Mršićem na klupi.

I za kraj, zanemarimo li ipak neprimjerena dobacivanja, navijači i jedne i druge momčadi u krcatoj dvorani stvorili su bez većeg incidenta ozračje dostojno velikog dvoboja. Dostojno košarke...

HT PREMIJER LIGA, 5. UTAKMICA FINALA

Cibona - Zadar 56:51 (18:16, 20:9, 8:12, 10:14)

ZAGREB - Dvorana Dražena Petrovića. Gledatelja 5000. Suci: Hordov, Jovović i Jurčević

CIBONA: Gegić 8, Novačić 6, Gnjidić 2, Branković, Nakić 15, Popić, Radovčić 2, Prkačin 14, Vildoza, Majcunić, M. Drežnjak 2, Reuvers 7. Trener Gašper Okorn

ZADAR: Carter 8, Marčinković 9, Bursać 2, Mavra 13, Thompson 12, Paponja, Jordano, Brala, Junaković 5, Buljan 2, D. Drežnjak. Trener Srđan Helbich

Šut za tri poena: Cibona 4-19 (Nakić 3), Zadar 6-26 (Mavra i Thompson po 2)

Slobodna bacanja: Cibona 12-18, Zadar 9-13

Skok: Cibona 39, Zadar 36