Trener Chelseaja nakon divljačkog starta: Kovačiću je natekao gležanj i jako ga boli, u strahu je...

Hrvatski reprezentativni veznjak Mateo Kovačić gotovo sigurno neće moći igrati za Chelsea u finalu FA kupa protiv Liverpoola, koje je na rasporedu u subotu.

On je srijedu u utakmici protiv Leedsa zadobio ozljedu gležnja. Na njegov gležanj je žestoko startao Daniel James u 24. minuti te mu je sudac pokazao crveni karton. Kovačić je ostao na travnjaku još pet minuta, ali je onda morao biti zamijenjen. Video starta pogledajte OVDJE.

"Malo je vjerojatno da će Kovačić igrati u finalu FA kupa, to vam govorim kao trener, a ne kao stručnjak. Ima natečen gležanj i jake bolove. Sada je u strahu da će propustiti finale. Ako se to dogodi bit ću vrlo razočaran, jer bi sigurno bio u početnoj postavi. On je bio vrlo uzbuđen zbog finala. Sada moramo čekati, možda se dogodi čudo i bude spreman za finale", izjavio trener Chleseaja Thomas Tuchel.