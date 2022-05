VIDEO Divljački faul na Kovačiću! Igraču Leedsa crveni, Mateo u bolovima napustio igru

Utakmicu Leedsa i Chelseaja potpuno je uništio krvnički start Daniela Jamesa na Matea Kovačića u 24. minuti, zbog čega je dobio direktni crveni karton, ali i ozlijedio hrvatskog reprezentativca!

Bilo je to u jednom od duela pri borbi za loptu, no James je potpuno pretjerao u želji da zaustavi vatrenog te mu možda okončao sezonu. Pokušao je Kovačić nastaviti s igrom, ali bol u gležnju bila je prejaka i zamijenjen je šest minuta kasnije. Umjesto njega u igru je ušao Ruben Loftus-Cheek.

U tim trenucima Chelsea je vodio 1:0 pogotkom Masona Mounta u četvrtoj minuti i za domaćine to nije bila ni najmanje dobra vijest jer u zoni su ispadanja kao 18. pa ako izgube, imat će 34 boda i utakmicu više od Burnleyja, koji ima isto toliko.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION Leeds United's Daniel James tackles Chelsea's Mateo Kovacic and is then sent off during the Premier League match at Elland Road, Leeds. Picture date: Wednesday May 11, 2022. Photo: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Chelsea je pak u daleko komfornijoj situaciji i pobjedom bi imao 70 bodova, što je četiri više od Arsenala i osam više od Tottenhama, londonskih rivala koji imaju utakmicu manje.

Za navijače plavih sa Stamford Bridgea i hrvatske nogometne reprezentacije, sad je samo najbitnije da vijesti oko stanja Matea Kovačića budu pozitivne. Na prvi pogled ne izgleda obećavajuće, ali dobra je vijest što se ustao i nastavio susret tih nekoliko minuta. Na potezu su liječnici.

U konačnici, Chelsea je pobijedio 3:0. U strijelce su se nakon Mounta još upisali Christian Pulišić (55.) i Romelu Lukaku (83.).

>>> Video krvničkog starta pogledajte OVDJE