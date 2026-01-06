Trebate očistiti snijeg i led s automobila? Evo kako to učiniti a da ne završite kod kiropraktičara

Zimsko jutro često donosi prizor koji kvari i najbolje raspoloženje: automobil okovan debelim slojem snijega i leda. Za mnoge je to početak naporne bitke s vremenom i hladnoćom, ali i značajan fizički napor koji može imati ozbiljne posljedice. Nepravilni pokreti, saginjanje preko širokih vjetrobrana i struganje zaleđenih površina predstavljaju opterećenje za leđa, ramena i zglobove. Fizički napor na niskim temperaturama može biti posebno opasan za osobe sa srčanim i respiratornim problemima, stoga je važno jutarnjem ritualu čišćenja pristupiti pametno i s odgovarajućom opremom, a ne samo sa željom da se što prije krene na put.
Prije nego uopće uzmete strugalicu u ruke, prvi i najvažniji korak jest provjera ispušne cijevi. Ako je auspuh začepljen snijegom, postoji ozbiljan rizik da se otrovni ugljikov monoksid vrati u kabinu vozila, što može biti smrtonosno. Tek nakon što ste osigurali prohodnost ispuha, pokrenite motor i uključite prednje i stražnje grijače stakala. Topli zrak koji struji iznutra polako će otapati led i znatno olakšati njegovo uklanjanje. Ipak, valja biti oprezan jer je u nekim europskim zemljama, poput Njemačke, Austrije i Švicarske, zabranjeno zagrijavanje automobila na mjestu dok se čisti, a takvo ponašanje kažnjava se novčanim kaznama.Traktorom ih vukao po cesti prekrivenoj snijegom
Jedna od najvećih i najskupljih pogrešaka koju vozači rade u žurbi jest polijevanje zaleđenog vjetrobrana vrućom vodom. Iako se čini kao brzo rješenje, nagla promjena temperature uzrokuje termalni šok koji gotovo sigurno dovodi do pucanja stakla i troška od nekoliko stotina eura. Jednako je štetno koristiti neadekvatne alate. Metalni strugači, kuhinjske lopatice ili bilo kakvi improvizirani predmeti mogu trajno izgrebati staklo i oštetiti lak vozila. Čak i obične četke koje nisu namijenjene automobilima mogu ostaviti sitne ogrebotine koje postaju vidljive tek na suncu, narušavajući izgled vozila.
Ulaganje u kvalitetan alat višestruko se isplati. Stručnjaci se slažu da je prelazak s male, jeftine strugalice na alat s dužom, teleskopskom drškom jedna od najboljih odluka koju možete donijeti za svoja leđa i automobil. Dulja drška omogućuje dohvaćanje cijele površine vjetrobrana bez neugodnog istezanja i prljanja odjeće, dok kvalitetni modeli često kombiniraju oštru, ali plastičnu strugalicu s jedne strane i mekanu četku ili gumeni brisač s druge, idealan za uklanjanje većih nanosa snijega. Ergonomski rukohvati presvučeni pjenom ili gumom osiguravaju čvrst hvat čak i s rukavicama, smanjujući napor u zglobovima.FOTO Snijegom okovana Europa smrzava se pod arktičkim valom: Promet je paraliziran, otkazano na stotine letova
Redoslijed čišćenja ključan je za efikasnost. Uvijek počnite od krova i polako se spuštajte prema dolje. Ako prvo očistite prozore i haubu, sav snijeg s krova završit će na već očišćenim površinama i morat ćete ponavljati posao. Cilj je ukloniti sav snijeg i led, a ne samo napraviti "špijunku" na vjetrobranu. Obavezno očistite sva stakla, bočne retrovizore, prednja i stražnja svjetla te registarske pločice. Moderni automobili opremljeni su brojnim senzorima i kamerama za pomoć u vožnji, a oni neće ispravno funkcionirati ako su prekriveni snijegom ili ledom.
Zanemarivanje temeljitog čišćenja nije samo pitanje estetike, već ozbiljan sigurnosni rizik. Komadi leda i snijega koji pri većoj brzini odlete s krova vašeg vozila mogu oštetiti automobile iza vas, razbiti vjetrobransko staklo ili natjerati druge vozače na nagle i opasne manevre. U slučaju naglog kočenja, cijela ledena ploča s krova može skliznuti na vaš vjetrobran i potpuno vam blokirati pogled. Zbog toga hrvatski Zakon o sigurnosti prometa na cestama jasno nalaže da vozilo mora biti potpuno očišćeno, a za nepoštivanje je propisana kazna od 130 eura. Ta je brojka zanemariva u usporedbi s kaznama u drugim zemljama. U Austriji, primjerice, ako zbog neočišćenog vozila uzrokujete nesreću, kazna može doseći i vrtoglavih 5.000 eura.
Kako biste si olakšali posao, možete primijeniti i nekoliko preventivnih trikova. Prekrivanje vjetrobrana komadom kartona ili posebnim prekrivačem preko noći spriječit će stvaranje leda. Stare čarape navučene preko brisača spriječit će njihovo lijepljenje za staklo, a plastične vrećice zaštitit će retrovizore. Parkirate li automobil prednjim dijelom okrenutim prema istoku, prve zrake sunca pomoći će u otapanju leda. Nekoliko dodatnih minuta uloženih u pravilno čišćenje ne samo da čuva vaš automobil i novčanik, već prije svega štiti vaše zdravlje i sigurnost svih sudionika u prometu.
