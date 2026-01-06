Nema kraja zimskim radostima: Snijeg će i danas zabijeliti dio Hrvatske, evo kada se očekuje smirivanje vremena

Snijeg je jučer razveselio, ali istovremeno i zadao muke brojnim stanovnicima Hrvatske, a prava zimska idila nastavit će se i u narednim danima. Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz oborine u većem dijelu zemlje, javlja DHMZ. U unutrašnjosti će padati snijeg, a mjestimice će se stvarati i novi snježni pokrivač. Na Jadranu će prevladavati kiša, u Dalmaciji lokalno i obilnija, dok se na krajnjem jugu može javiti i grmljavina. Ponegdje se snijeg može pojaviti i na sjevernom Jadranu te na sjeveru Dalmacije, dok postoji i opasnost od smrzavanja kiše u unutrašnjosti Dalmacije, gdje bi se oborina mogla lediti na hladnom tlu i predmetima.

Vjetar će puhati slab do umjeren sa sjevera i sjeveroistoka, dok će na istoku zemlje okrenuti na sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, a podno Velebita povremeno i olujna. Na jugu će vjetar biti umjeren, navečer u jačanju na jako jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti uglavnom će se kretati između -4 i 0 stupnjeva, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 2 i 7, dok će na srednjem i južnom Jadranu biti znatno toplije, od 10 do 15 stupnjeva.

Sutra nas pak očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz nastavak zimskih prilika u unutrašnjosti zemlje gdje će još povremeno padati snijeg. Na Jadranu će prevladavati kiša, a na krajnjem jugu ona bi mjestimice mogla biti obilnija i praćena grmljavinom. Na sjevernom dijelu Jadrana te u unutrašnjosti Dalmacije moguća je i susnježica ili snijeg, dok postoji i opasnost od poledice u prvom dijelu dana u unutrašnjosti Dalmacije, gdje se kiša može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom.

Prema večeri se sa zapada očekuje postupno razvedravanje i smirivanje vremena. Vjetar će puhati slab do umjeren sa sjevera i sjeveroistoka, dok će na istoku zemlje povremeno okretati na sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima, dok će na krajnjem jugu i prema otvorenom moru poslijepodne zapuhati sjeverozapadnjak. Temperature će biti prave zimske - u unutrašnjosti od -6 do -1 stupanj, dok će se na Jadranu uglavnom kretati između 5 i 10 stupnjeva, na sjevernom dijelu i nešto niže.