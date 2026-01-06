Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
VREMENSKA PROGNOZA

Nema kraja zimskim radostima: Snijeg će i danas zabijeliti dio Hrvatske, evo kada se očekuje smirivanje vremena

Zagreb: Zimska idila na Bundeku
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
06.01.2026.
u 07:48

Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti uglavnom će se kretati između -4 i 0 stupnjeva, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 2 i 7, dok će na srednjem i južnom Jadranu biti znatno toplije, od 10 do 15 stupnjeva

Snijeg je jučer razveselio, ali istovremeno i zadao muke brojnim stanovnicima Hrvatske, a prava zimska idila nastavit će se i u narednim danima. Danas nas očekuje pretežno oblačno vrijeme uz oborine u većem dijelu zemlje, javlja DHMZ. U unutrašnjosti će padati snijeg, a mjestimice će se stvarati i novi snježni pokrivač. Na Jadranu će prevladavati kiša, u Dalmaciji lokalno i obilnija, dok se na krajnjem jugu može javiti i grmljavina. Ponegdje se snijeg može pojaviti i na sjevernom Jadranu te na sjeveru Dalmacije, dok postoji i opasnost od smrzavanja kiše u unutrašnjosti Dalmacije, gdje bi se oborina mogla lediti na hladnom tlu i predmetima.

Vjetar će puhati slab do umjeren sa sjevera i sjeveroistoka, dok će na istoku zemlje okrenuti na sjeverozapadni. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, a podno Velebita povremeno i olujna. Na jugu će vjetar biti umjeren, navečer u jačanju na jako jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti uglavnom će se kretati između -4 i 0 stupnjeva, na sjevernom Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije između 2 i 7, dok će na srednjem i južnom Jadranu biti znatno toplije, od 10 do 15 stupnjeva.

Sutra nas pak očekuje pretežno oblačno vrijeme, uz nastavak zimskih prilika u unutrašnjosti zemlje gdje će još povremeno padati snijeg. Na Jadranu će prevladavati kiša, a na krajnjem jugu ona bi mjestimice mogla biti obilnija i praćena grmljavinom. Na sjevernom dijelu Jadrana te u unutrašnjosti Dalmacije moguća je i susnježica ili snijeg, dok postoji i opasnost od poledice u prvom dijelu dana u unutrašnjosti Dalmacije, gdje se kiša može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom.

Prema večeri se sa zapada očekuje postupno razvedravanje i smirivanje vremena. Vjetar će puhati slab do umjeren sa sjevera i sjeveroistoka, dok će na istoku zemlje povremeno okretati na sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima, dok će na krajnjem jugu i prema otvorenom moru poslijepodne zapuhati sjeverozapadnjak. Temperature će biti prave zimske - u unutrašnjosti od -6 do -1 stupanj, dok će se na Jadranu uglavnom kretati između 5 i 10 stupnjeva, na sjevernom dijelu i nešto niže.

Traktorom ih vukao po cesti prekrivenoj snijegom
Ključne riječi
vremenska prognoza dhmz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!