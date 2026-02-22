Dinamo posvetio objavu svom treneru: Kovačević se našao u društvu Ćire i drugih velikana

Dinamo danas od 15 sati gostuje u Varaždinu u sklopu 23. kola HNL-a. Plavi traže način da se vrate na pobjedničke staze nakon teškog poraza od Genka u Europskoj ligi. Na drugoj strani bit će motivirana momčad Nikole Šafarića, trenutačno četvrta na ljestvici s 32 boda koliko ima i treća Rijeka.

Nema sumnje kako Dinamo neće imati lak zadatak na vrlo neugodnom gostovanju, a na dan utakmice plavi su odlučili posvetiti objavu svom treneru Mariju Kovačeviću. On se danas vraća u grad u kojem je započeo svoj uspon prema klupi najvećeg hrvatskog kluba. Kovačević je vrlo uspješno vodio Varaždin nakon čega je prešao u Slaven Belupo gdje je svojim radom dovoljno impresionirao Zvonimira Bobana da ga dovede u Dinamu.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Objava Dinama temelji se upravo na Kovačevićevom vremenu provedenom u baroknom gradu. 51-godišnji stručnjak ovog je ljeta postao tek četvrti trener koji je u karijeri vodio i Dinamo i Varaždin, bivši Varteks. Prije njega to su učinili samo legendarni Miroslav Ćiro Blažević, Branko Ivanković i Josip Kuže.

Ćiro je Dinamo vodio u nekoliko navrata i s njim sovojio legendarni naslov prvaka bivše države 1982., a Varteks je vodio u sezoni 2003./04. Ivanković je trenersku karijeru počeo u Varteksu te je na klupi sjedio od 1991. do 1995., a Dinamo je vodio u dva navrata (2006.-2008. i 2013.). Kuže je pak trener Dinama bio u tri navrata, a Varaždince je vodio u sezoni 2007./08.