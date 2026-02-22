Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 64
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SAMI VELIKANI

Dinamo posvetio objavu svom treneru: Kovačević se našao u društvu Ćire i drugih velikana

Zagreb: Dinamo poražen od Genka konačnim rezultatom 3:1
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
22.02.2026.
u 12:51

Prije njega to su učinili samo legendarni Miroslav Ćiro Blažević, Branko Ivanković i Josip Kuže

Dinamo danas od 15 sati gostuje u Varaždinu u sklopu 23. kola HNL-a. Plavi traže način da se vrate na pobjedničke staze nakon teškog poraza od Genka u Europskoj ligi. Na drugoj strani bit će motivirana momčad Nikole Šafarića, trenutačno četvrta na ljestvici s 32 boda koliko ima i treća Rijeka.

Nema sumnje kako Dinamo neće imati lak zadatak na vrlo neugodnom gostovanju, a na dan utakmice plavi su odlučili posvetiti objavu svom treneru Mariju Kovačeviću. On se danas vraća u grad u kojem je započeo svoj uspon prema klupi najvećeg hrvatskog kluba. Kovačević je vrlo uspješno vodio Varaždin nakon čega je prešao u Slaven Belupo gdje je svojim radom dovoljno impresionirao Zvonimira Bobana da ga dovede u Dinamu.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Objava Dinama temelji se upravo na Kovačevićevom vremenu provedenom u baroknom gradu. 51-godišnji stručnjak ovog je ljeta postao tek četvrti trener koji je u karijeri vodio i Dinamo i Varaždin, bivši Varteks. Prije njega to su učinili samo legendarni Miroslav Ćiro Blažević, Branko Ivanković i Josip Kuže.


Ćiro je Dinamo vodio u nekoliko navrata i s njim sovojio legendarni naslov prvaka bivše države 1982., a Varteks je vodio u sezoni 2003./04. Ivanković je trenersku karijeru počeo u Varteksu te je na klupi sjedio od 1991. do 1995., a Dinamo je vodio u dva navrata (2006.-2008. i 2013.). Kuže je pak trener Dinama bio u tri navrata, a Varaždince je vodio u sezoni 2007./08.
Ključne riječi
Josip Kuže Branko Ivanković Miroslav Blažević mario kovačević NK Varaždin Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!