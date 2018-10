Torcidini divljaci su 'djeca', a vatrogasci su topovsko meso za topovske udare

Svima su puna usta vatrogasaca i njihovog herojstva, ali kad nakon svih ljetnih požara dođe do 'vatre' u koju su bačeni na Poljudu, ne brani ih čak niti njihov splitski šef.

Naime, nakon 'topovskog udara' kojim je huliganski dio Torcide na utakmici Hajduka i Dinama na Poljudu usput počastio i jednog vatrogasca i odnio mu prst, možda i sluh, prvi čovjek splitskih vatrogasaca Ivan Kovačević u izjavi za Dnevnik Novu TV sramotno je i u nekoliko navrata relativizirao cijelu priču rečenicama poput 'Torcida je navijačka skupina i vole svoj klub, navijaju na njega', 'ne možemo to generalizirat, osuđivat, toga će uvijek bit', 'a šta će vatrogasci biti uznemireni, svakodnevno smo mi ugroženi i od većih ugroza', da bi na pitanje tko je odgovoran rekao 'to vam je splet nesretnih i nespretnih okolnosti'. Na pitanje hoće li vatrogasci tužiti Hajduk koji je organizator utakmice, ili će možda ranjeni vatrogasac tužiti Hajduk, Kovačević odgovara 'ma nema vam od toga ništa, to je naš posao, utakmice se moraju održavati, toga će uvijek bit', 'Hajduk daje maksimalno danima prije utakmice, imamo sastanke i uvijek nešto rezimiramo, ali toga će uvijek bit'.

Tko što tu rezimira, nije jasno. Čak niti opaske novinara 'dobro, ne smijemo baš tako da će toga uvijek bit, moramo to pokušati spriječiti', nisu šefa vatrogasaca uvjerila da promijeni priču i i kaže neku konkretnu osudu. Tek, 'ima toga i vanka u uređenim državama, to su djeca'. Još da je dodao 'naša djeca', popeo bi se u rang onih floskula 'naši dečki', a njima je, naravno, sve dozvoljeno, pa i ovakve igrice i nestašluci. Bilo ga je ljigavo slušati i gledati na televiziji.

Pa ako neće ni on, čemu se čuditi drugim institucijama? To što nije znao reći on, rekao je Splićanin u tv prilogu; 'Puno toga treba mijenjati, svi se dodvoravaju Torcidi a nitko ne eliminira probleme'.

Paradoksalno, vrh Hajduka posjetio je vatrogasca i suosjeća s njim, ali ne i šef splitskih vatrogasaca koji na televiziji brani Torcidu.

Pa ako su nam vatrogasci tek kolateralne žrtve, topovska hrana za topovske udare, nije ni čudno da jedini preživjeli kornatski vatrogasac Frane Lučić još nije dobio kune odštete, kamoli zadovoljštinu, a još manje je čudno da sprega 'vatrenih' navijača i vatrogasnih funkcionera proizvodi ovakve relativne zaključke bježeći od zaključaka.

Najmanje su tu bitni Hajduk i Dinamo, kojeg mnogi, pa niti ja, ne podnose upravo zbog Mamića i sličnih. Ali čemu i kad strada nevini vatrogasac, osim zgrožene javnosti ni 'njegovi' vatrogasci, tj. šef, teško mogu preko usana prevaliti konkretne riječi osude i poslati ih tamo gdje zaslužuju, ili barem u pm?

Vjerojatno je Kovačević navijač Hajduka, pa da se zamjeri lokalnim dečkima, kao Mladen Grdović kojemu je nedavno u Njemačkoj otkazan nastup u Kolnu na nekoj Hajdukovoj proslavi, jer je pjevao na dočeku reprezentacije sa Svjetskog prvenstva u Zagrebu, a time i za mnogima omražene Šukera i Mamića.

Problem krivih mjerila prema huliganima/navijačima u domaćem sportu je ona stara floskula da su to ipak 'naši dečki', pa im se dozvoljava i divljanje po inozemnim utakmicama i na Poljudu, gdje niti afera sa svastikom nije dobila konkretan 'nalaz' i zaključak. A to je posao organizatora, kluba koji 'rezimira' i 'daje maksimalno'.

Ne samo da kamere ne vide dobro kad im se ne sviđa to što (ne) vide, nego se i ovakvi incidenti umanjuju riječima šefa splitskih vatrogasaca. Ista priča kao s ulaznicama za završnicu svjetskog prvenstva u Rusiji, a tu ne moramo niti spominjati umreženog i službeno pozicioniranog Čosića i slične koji su imali 'ulaz' do VIP ulaznicama. Jer, hrpa običnih navijača nije uspjela kupiti

ulaznice koje je HNS stavio u prodaju iza ponoći, bez da su mnogi znali za to. Nigdje istrage, jer radi se o sportu, možemo 'rezimirati' i 'davati maksimalno'.

Sve je to samo sport, a to su ipak samo 'naši dečki'. Zapravo vaši. Pitanje je što bi se dogodilo da se ovakav incident nedajbože dogodi na nekom domaćem rock koncertu? Ili nekoliko puta kao na utakmicama? Specijalci bi uletjeli po hitnom postupku, a domaća javnost zgražala bi se nad problematičnim rock glazbenicima i 'divljom' publikom. Stoga se pametni i u ovakvim situacijama mogu

složiti s Kekinovom pjesmom 'Ja nisam vaš'; ja volim vatrogasce i indijance, a ne kauboje, Hajduk i Dinamo.

