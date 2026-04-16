RECEPT DANA Sedmo nebo: Starinski desert koji nikad ne izlazi iz mode

Ako volite tradicionalne kolače koji se prenose s generacije na generaciju, “Sedmo nebo” je pravi izbor. Ovaj raskošni desert spaja hrskave oblatne, mirisne kore od oraha i kokosa te bogat čokoladni nadjev od žumanjaka i maslaca. Na kraju dolazi sjajna čokoladna glazura koja cijelu priču podiže na višu razinu – savršen kolač za posebne prigode. Recept je podijelila food blogerica @natalija_mysticcakes. Uživajte!

Sastojci (za kalup dimenzija 35 × 27 cm):

Kora od oraha:

4 bjelanjka

prstohvat soli

50 g šećera

150 g mljevenih oraha

2 ravne žlice oštrog brašna

1 list oblatne

Kora od kokosa:

4 bjelanjka

prstohvat soli

50 g šećera

100 g kokosa

2 ravne žlice oštrog brašna

1 list oblatne

Čokoladni nadjev:

8 žumanjaka

100 g šećera

2 vanilin šećera

100 g čokolade za kuhanje

250 g maslaca

Glazura:

150 g čokolade za kuhanje

3 žlice ulja

Priprema:

Kora od oraha: Bjelanjke istucite u čvrsti snijeg s prstohvatom soli, postupno dodajući šećer. Umiješajte mljevene orahe pomiješane s brašnom i lagano sjedinite špatulom. Na lim stavite list oblatne (kockice okrenute prema gore), rasporedite smjesu i poravnajte. Pecite na 180 °C oko 15 minuta, dok kora lagano ne porumeni.

Kora od kokosa: Na isti način pripremite snijeg od bjelanjaka, ali nešto mekši. Umiješajte kokos pomiješan s brašnom. Smjesu rasporedite po drugom listu oblatne i pecite na 180 °C oko 12 minuta, dok rubovi ne dobiju laganu boju.

Čokoladni nadjev: Žumanjke, šećer i vanilin šećer miješajte na pari oko 10 minuta dok se ne zgusnu. Dodajte nasjeckanu čokoladu i miješajte dok se ne otopi. Maknite s vatre i ostavite da se ohladi. U mlaku smjesu postupno dodajte omekšali maslac i miksajte dok ne dobijete glatku, pjenastu kremu. Po potrebi kratko ohladite u hladnjaku. Na podlogu stavite koru od oraha i ravnomjerno rasporedite čokoladni nadjev. Prekrijte korom od kokosa tako da oblatna bude s gornje strane. Lagano pritisnite kolač (npr. daskom za rezanje) kako bi se slojevi povezali, pa stavite u hladnjak nekoliko sati, najbolje preko noći. Čokoladu i ulje otopite na laganoj vatri dok ne dobijete glatku smjesu. Malo ohladite pa prelijte preko kolača. Protresite kalup kako bi se glazura ravnomjerno rasporedila i vratite u hladnjak da se stegne. Ohlađeni kolač režite oštrim nožem na pločice željene veličine.