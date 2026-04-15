Tko je novi ključni čovjek u Hajduku? Prodao je Hrvata za 11 milijuna eura

Robert Graf postao je novi sportski direktor Hajduka, a time i četvrti čovjek na toj funkciji u mandatu predsjednika Ivana Bilića, nakon što su se na njoj već izmijenili Goran Vučević, Francois Vitali i Nikola Kalinić.

Graf nije imao profesionalnu igračku karijeru; umjesto borbe na terenu, od samog se početka posvetio organizacijskom i trenerskom radu. Prvu pravu direktorsku priliku dobio je 2018. u drugoligašu Olimpiji iz Grudziądza. S klubom koji nije raspolagao velikim financijskim sredstvima, odmah je u prvoj sezoni ostvario promociju u viši rang, ostavivši iza sebe osjetno bogatije konkurente. Taj ga je uspjeh preporučio Warti iz Poznańa, gdje je 2019. započeo projekt koji će ga lansirati u vrh poljskog nogometa.

U Warti je gradio momčad s jasnim identitetom, fokusiranu na razvoj i taktičku disciplinu. Rezultati su bili spektakularni – već 2020. Warta se nakon dugih 25 godina vratila u Ekstraklasu, najviši rang poljskog nogometa, da bi samo sezonu potom završila na senzacionalnom petom mjestu. Vrhunac njegove dosadašnje karijere uslijedio je prelaskom u Raków iz Częstochowe, gdje je kao sportski direktor sudjelovao u pisanju najslavnijih stranica klupske povijesti.

U razdoblju od 2021. do 2023., Raków je pod njegovim vodstvom osvojio povijesni naslov prvaka Poljske, kao i nacionalni Kup te Superkup. Zanimljivo je da ovo nije prvi put da se ime Roberta Grafa povezuje s Poljudom. Bio je jedan od glavnih kandidata za sportskog direktora i u rujnu 2024. godine, kada je tu funkciju na kraju preuzeo Francuz Francois Vitali. Poznat je po transferu hrvatskog napadača Ante Crnca. Graf ga je doveo za 1,5 milijuna eura, a samo godinu i pol poslije prodao ga je engleskom Norwichu za čak 11 milijuna eura. U Hajduku se nadaju da će tako nešto činiti i u splitskom klubu.