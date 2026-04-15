Šok u Puli: Navijači upali na trening Istre pa postrojili trenera i igrače!

Prijepodnevni trening nogometaša Istre 1961 bio je naglo prekinut. Na teren je ušla skupina od desetak pripadnika navijačke skupine Demoni kako bi izrazila nezadovoljstvo stanjem u klubu. Navijači su okupili igrače i stručni stožer te im poručili da dugo nisu gledali lošiju igru, a od trenera Oriola Riere zatražili su da preuzme odgovornost i podnese ostavku. Tijekom monologa navijača, trener i igrači šutke su stajali, a kako navodi pulski Regional Express, na licima igrača nije se vidjela pozitivna reakcija ni na poruke podrške koje su, za razliku od trenera, upućene njima.

Kap koja je prelila čašu strpljenja bili su porazi od Hajduka i Lokomotive, kojima je Istra propustila priliku za priključak borbi za Europu. Nezadovoljstvo tinja tjednima, a kulminiralo je ispisivanjem grafita protiv trenera Riere po Puli. Glavne zamjerke, osim loših rezultata, odnose se na potpuni izostanak prepoznatljive igre, a isti prigovori, prema neslužbenim informacijama, stižu i iz svlačionice, posebice nakon ispadanja iz Kupa od niželigaša Kurilovca.

Posebno je problematičan Rierin narušen odnos s nekim od najiskusnijih igrača, poput Josipa Radoševića i Stjepana Lončara. Navijači su mu poručili kako mora pokazivati više poštovanja prema igračima "o kakvima je klub donedavno mogao samo sanjati". Frustraciju pojačava i usporedba s Varaždinom, klubom koji s osjetno manjim proračunom ostvaruje bolje rezultate i nalazi se ispred Istre, iako pulski klub već treću sezonu ulaže značajna sredstva i ima dokazana imena poput Smaila Prevljaka.

U obranu trenera stao je tek sportski direktor Saša Bjelanović, koji tvrdi da borba za Europu još nije izgubljena, no taj se cilj čini sve manje dostižnim. Sudbina Oriola Riere na klupi pulskog prvoligaša sada je krajnje neizvjesna. Kako javlja Regional Express, tijekom dana u Pulu stiže i Haritz Kerejeta, sin vlasnika kluba, čija bi riječ trebala biti presudna. Riera je na klupu Istre sjeo u rujnu, a otad je upisao devet pobjeda, četiri remija i deset poraza.