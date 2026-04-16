ISTRAGA U TIJEKU

Strava u Njemačkoj: Dvije djevojke silovane, osam maloljetnika pod istragom

Njemačka policija - ilustracija
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Vecernji.hr
16.04.2026.
u 14:02

Zbog sumnje na seksualno zlostavljanje u Njemačkoj, osam maloljetnika je pod istragom.

U njemačkom gradu Fürstenwalde nedaleko od Frankfurta na Odri, policija istražuje slučaj mogućeg seksualnog zlostavljanja dviju maloljetnih djevojaka. Do sada je identificirano osam osumnjičenih, no vlasti ističu da točan broj mogućih počinitelja još nije potvrđen.

Prema tužiteljstvu u Frankfurtu na Odri, mladići se sumnjiče da su protiv volje djevojaka počinili seksualne radnje. Ipak, zasad ne postoji dovoljno jak dokaz koji bi potvrdio osnovanu sumnju protiv konkretnih osoba, pa nitko nije u istražnom pritvoru. Istražitelji pokušavaju rasvijetliti događaje od prošle srijede navečer u gradskom parku. U tijeku su razgovori sa žrtvama i svjedocima, kao i analiza zaplijenjenih mobilnih uređaja, piše Fenix-magazin.

Svi uključeni su maloljetni, a prema dostupnim informacijama međusobno se poznaju. Među osumnjičenima su državljani Njemačke, Sirije i Rusije. Riječ je o drugom sličnom incidentu na istoj lokaciji u posljednjih godinu dana, nakon što je prošle godine prijavljen napad na 15-godišnjakinju.
Komentara 1

ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
14:14 16.04.2026.

Djevojke su samo pregledavali mladi doktori i inženjeri.

