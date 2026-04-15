Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 190
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVE PROMJENE

Potres u Osijeku: Nova predsjednica smijenila dugogodišnju direktoricu, odlazi i sportski direktor

Osijek: Predstavljanje novog trenera NK Osijeka Tomislava Radotića
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
15.04.2026.
u 16:13

Nova predsjednica NK Osijek, Alexandra Vegh, nastavila je s radikalnim rezovima u klupskoj upravi. Samo dva mjeseca nakon preuzimanja funkcije, smijenila je dugogodišnju članicu uprave Valentinu Koprivnjak te sportskog direktora Alena Petrovića, koji klub napuštaju bez otpremnine

Nakon što je vlasnik Lőrinc Mészáros početkom veljače s čelnih pozicija smijenio predsjednika Ferenca Sakalja i direktora Vladimira Čohara, promjene u vrhu Nogometnog kluba Osijek nisu stale. Nova predsjednica Alexandra Vegh u srijedu je sazvala sastanak na kojem je raskinuta suradnja s donedavno najbližim suradnicima. Svoj posljednji radni dan na Opus Areni odradila je Valentina Koprivnjak, koja je na funkciju direktorice imenovana upravo dolaskom nove predsjednice prije samo dva mjeseca. Osim nje, smijenjen je i sportski direktor Alen Petrović. Germanijak doznaje da oboje odlaze bez otpremnina, a kao razlog smjene direktorice mediji neslužbeno navode nesavjesno poslovanje. Iako se prvotno planiralo da se razlaz dogodi na kraju sezone, Vegh je donijela odluku o trenutnom prekidu suradnje.

Odlazak Valentine Koprivnjak predstavlja kraj jedne ere u osječkom prvoligašu. Diplomirana pravnica u klub je stigla još 2003. godine i postala prva žena na funkciji direktorice jednog nogometnog kluba u Hrvatskoj. U srpnju 2015. imenovana je i predsjednicom uprave, čime je postala i prva predsjednica nekog hrvatskog prvoligaša u povijesti. U klub je, kako su mediji tada pisali, stigla kao 29-godišnjakinja u iznimno teškom razdoblju za Osijek, kada je njezina prijava za direktorsko mjesto navodno bila i jedina. U klubu je provela gotovo dva desetljeća, obavljajući niz odgovornih funkcija.

Ova odluka nastavak je "rekonstrukcije kluba" koju je Alexandra Vegh najavila odmah po dolasku na čelo Osijeka. Njezin je dolazak već nagovijestio dubinske promjene, a čini se da je smjena Koprivnjak i Petrovića bila planirana. Naime, prije dva tjedna Koprivnjak je razriješena i dužnosti predsjednice Škole nogometa NK Osijek, a na tu je poziciju izabrana upravo Vegh. Cilj novog vodstva, kako je ranije komunicirano, jest modernizacija profesionalne strukture, razvoj mladih nogometaša te svjesno i održivo obnavljanje momčadi, koje je očito započelo od samog vrha klupske piramide.

Turbulencije u upravi samo su odraz sezone ispod svih očekivanja, koja je već ranije dovela do smjena. U listopadu 2023. godine, zbog niza loših rezultata, klub su napustili tadašnji trener Stjepan Tomas i sportski direktor Ivica Kulešević. Dok se za smjenu Valentine Koprivnjak navode poslovni razlozi, detalji o razlozima odlaska sportskog direktora Alena Petrovića zasad nisu poznati. Sada se s nestrpljenjem očekuje tko će naslijediti smijenjeni dvojac na ključnim pozicijama, dok nova uprava nastavlja s potpunim preustrojem kluba s Drave.
Ključne riječi
Alexandra Vegh Valentina Koprivnjak Alen Petrović Osijek

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!