Potres u Osijeku: Nova predsjednica smijenila dugogodišnju direktoricu, odlazi i sportski direktor

Nakon što je vlasnik Lőrinc Mészáros početkom veljače s čelnih pozicija smijenio predsjednika Ferenca Sakalja i direktora Vladimira Čohara, promjene u vrhu Nogometnog kluba Osijek nisu stale. Nova predsjednica Alexandra Vegh u srijedu je sazvala sastanak na kojem je raskinuta suradnja s donedavno najbližim suradnicima. Svoj posljednji radni dan na Opus Areni odradila je Valentina Koprivnjak, koja je na funkciju direktorice imenovana upravo dolaskom nove predsjednice prije samo dva mjeseca. Osim nje, smijenjen je i sportski direktor Alen Petrović. Germanijak doznaje da oboje odlaze bez otpremnina, a kao razlog smjene direktorice mediji neslužbeno navode nesavjesno poslovanje. Iako se prvotno planiralo da se razlaz dogodi na kraju sezone, Vegh je donijela odluku o trenutnom prekidu suradnje.

Odlazak Valentine Koprivnjak predstavlja kraj jedne ere u osječkom prvoligašu. Diplomirana pravnica u klub je stigla još 2003. godine i postala prva žena na funkciji direktorice jednog nogometnog kluba u Hrvatskoj. U srpnju 2015. imenovana je i predsjednicom uprave, čime je postala i prva predsjednica nekog hrvatskog prvoligaša u povijesti. U klub je, kako su mediji tada pisali, stigla kao 29-godišnjakinja u iznimno teškom razdoblju za Osijek, kada je njezina prijava za direktorsko mjesto navodno bila i jedina. U klubu je provela gotovo dva desetljeća, obavljajući niz odgovornih funkcija.

Ova odluka nastavak je "rekonstrukcije kluba" koju je Alexandra Vegh najavila odmah po dolasku na čelo Osijeka. Njezin je dolazak već nagovijestio dubinske promjene, a čini se da je smjena Koprivnjak i Petrovića bila planirana. Naime, prije dva tjedna Koprivnjak je razriješena i dužnosti predsjednice Škole nogometa NK Osijek, a na tu je poziciju izabrana upravo Vegh. Cilj novog vodstva, kako je ranije komunicirano, jest modernizacija profesionalne strukture, razvoj mladih nogometaša te svjesno i održivo obnavljanje momčadi, koje je očito započelo od samog vrha klupske piramide.

Turbulencije u upravi samo su odraz sezone ispod svih očekivanja, koja je već ranije dovela do smjena. U listopadu 2023. godine, zbog niza loših rezultata, klub su napustili tadašnji trener Stjepan Tomas i sportski direktor Ivica Kulešević. Dok se za smjenu Valentine Koprivnjak navode poslovni razlozi, detalji o razlozima odlaska sportskog direktora Alena Petrovića zasad nisu poznati. Sada se s nestrpljenjem očekuje tko će naslijediti smijenjeni dvojac na ključnim pozicijama, dok nova uprava nastavlja s potpunim preustrojem kluba s Drave.