To više nije normalno! Svaka utakmica na Maksimiru je opasnost da netko strada

Sad je stvarno dosta, stadion Maksimir je opasan za život, nije to nikakva floskula ili ‘nabrijavanje’, već je to bolna činjenica. Odavno smo pisalo o tome u kakvoj je stanju taj stadion, njegova utroba koja se ruši, s koje padaju betonski komadi i kamenje, ali svi apeli koji su napisani o tom stadionu nisu ništa promijenili.

U ponedjeljak navečer dogodio se novi incident, s gornje etaže zapadne tribine koja je nezavršena i po kojoj ‘dere’ propuh, zbog jakog vjetra palo je prozorsko okno i to tik do prolaznika, među kojima je bilo mnogo djece. Srećom, ali pukom srećom nitko nije stradao.

Koliko je samo bilo obećanja

Očito je i Dinamo shvatio da više tako ne može, da će na kraju klub biti pribijen na stup srama strada li netko, odlučio je za jučer sazvati izvanrednu konferenciju za medije. Malo prije 23 sata u ponedjeljak je stigao poziv, očito je bilo nešto dramatično. No, kad smo došli u zakazano vrijeme, konferencija za medije je otkazana.

– Došlo je do nekih novih ‘momenata’ – objasnio je razlog otkazivanja konferencije glasnogovornik Alen Lesički.

O kakvim je ‘momentima’ riječ, nije želio ili smio reći, ali nije bilo teško pogoditi da je netko ‘interverirao’ kako javnost ne bi čula puno tih problematičnih detalja oko stadiona. A taj netko mogao je biti samo netko visoko pozicioniranih u gradskim strukturama. Naime, grad Zagreb je vlasnik stadiona, a gradonačelnik Bandić već je obećao više puta sanaciju, adaptaciju, natkrivanje, novi stadion... No, da ne bi previše toga izašlo u javnost, u zadnji tren je otkazano obraćanje javnosti. A kako doznajemo, gradonačelnik Bandić hitno je u klub poslao delegaciju iz gradskih struktura i počeli su razgovori o sanaciji.

I to je nekakav početak, desetljećima grad nije o tome želio razgovarati. Nešto se počelo komunicirati kad je predsjednik Dinama Mirko Barišić najavio da će plavi sami izgraditi stadion uz dogovor s gradom.

No, sad je doista dogorjelo do noktiju i jasno je da se ovako dalje ne može. Pa zar je normalno da reprezentacija Hrvatske, druga na svijetu, igra utakmicu na stadionu na kojem se moralo postaviti sigurnosnu mrežu kako beton ne bi padao po gledateljima kad prolaze ispod tribine. Dosad je padao često, najviše nakon zime, stradalo je nekoliko automobila klupskih djelatnika kojima je tamo označeno parkiralište.

Od jučer se više ne može normalno prolaziti ispod zapadne tribine, Dinamo je postavio ogradu i ne može se više proći. No, u subotu Dinamo kod kuće igra protiv Intera pa će se zacijelo moći ući na tribinu, to prije što su postavili mrežu kao zaštitu za gledatelje. Prozor koji je pao pokraj djece, pa je na mjesto po kojem svakodnevno prolaze igrači i treneri kako prve momčadi tako i svi klinci koji treniraju u Dinamu.

No i to je sve samo dio mnogo šireg mozaika problema. Nedavno smo obišli problematične dijelove i za to nam je trebalo sat vremena. Kad vidite trule metalne stepenice, raspadnuti beton koji drži te stepenice, kad vidite koliko je već betona otpalo s nosećih stupova tribina morate se zamisliti i donijeti odluku hoće li pustiti svoje dijete na tu tribinu ili pod nju. Istočna i zapadna tribina doslovno se raspadaju i svaka utakmica je potencijalna opasnost da netko strada.

Tada bi se vjerojatno počelo nešto raditi bez nepotrebnih pametovanja o tome kako je bolje graditi vrtiće, bolnice...

Dinamo je dobio Uefinu licenciju za stadion, ali se i oko toga svaki put strepilo. Znate li da na ‘novoj’ gornjoj etaži zapadne tribine nema nekoliko redova sjedalica, plavi su morali smanjiti kapacitet te tribine jer nema požarnih stepenica.

Priče o vrtićima, bolnicama...

Dinamo je odavno želio nešto napraviti po tom pitanju, nakon priprema u Turskoj Zdravko Mamić je donio nacrt stadiona od 9000 mjesta i Dinamo bi ga napravio, ali grad mu nije dao Kajzericu. Pa su plavi novac trošili na vreću bez dna, ‘ušminkavali’ su tu maksimirsku ruševinu, ali sad je tome stvarno kraj. Možete vi ‘staricu’ šminkati koliko hoćete’, no sad je došlo vrijeme za završno ‘šminkanje’, na samrtnoj postelji. Za drugo ovaj Maksimir nije.

Nadamo se da gradski ‘oci’ nisu ovaj put svratili u Dinamo samo da bi zaustavili konferenciju za medije i opravdane jadikovke plavih, da su došli kako bi nešto napravili, a ne samo obećali, kao što su napravili tko zna koliko puta. Uostalom, ako Dinamo kaže da bi sam gradio stadion, onda mu grad može pomoći tako da mu za taj stadion nađe i da zemljište, a onda neka se sam brine za maksimirsko ruglo. Samo, to je gradu bolna rana, jer ono što daje Dinamu za održavanje svog stadiona je kap u moru realnih troškova. A i dosad im je bio trn u oku, čim bi se bližili kakvi izbori, parlamentarni ili lokalni, zašutjeli bi o stadionu da im opet na nos ne nabijaju vrtiće i bolnice. No, sad više nemaju kamo.

