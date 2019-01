Barišić opisao 'novi Maksimir'. Slažete li se s idejom uprave kluba?

Predsjednik Dinama Mirko Barišić gostovao je ispred kamera Hrvatske nogometne televizije. Govorio je o mnogim temama, ali je najveći interes izazvao rečenicama koje su se odnosile na dugogodišnji problem sa stadionom.

– Stadion je rak-rana Dinama. Do trenutka dok Dinamo nije rekao da će sam financirati stadion, nisu postojale apsolutno nikakve šanse da se izgradi. A mi smo se na taj potez odlučili zato što to dugujemo našim navijačima, prijateljima Dinama. Dinamo je vjerojatno jedini klub u Ligi prvaka i Europskoj ligi koji nema na stadionu nijedno natkriveno mjesto. I to je sramota – kazao je predsjednik modrih i nastavio na temu:

Sviđa li vam se ideja maksimirske uprave? Sviđa mi se. Maksimirske tribine treba natkriti i time će problem stadiona uglavnom biti riješen 22,22% +

Dinamo treba ostati u Maksimiru, ali tamo najprije sve treba rušiti do temelja. Ono je suludo renovirati 59,26% +

Treba sagraditi novi stadion na novoj lokaciji, a Maksimir ostaviti kakav jest. Neka se prenamjeni ili preda u ruke drugim klubovima 18,52% +

– Stadion ne možemo graditi bez suradnje s Gradom, prvi kontakti odrađeni su vrlo uspješno, a postoje dvije mogućnosti. Jedna je da nam Grad ponudi novu lokaciju i selidbu iz Maksimira, a druga je da ostanemo gdje jesmo i da se upustimo u renovaciju.

Činjenica je da gotovo sto posto navijača želi da ostanemo u Maksimiru i mi sada činimo sve da vidimo što se tu može – otkrio je čemu je klub daleko skloniji i objasnio kakve korake poduzima:

– Prema našim analizama, obnova bi trajala tri do četiri godine. Najprije bi se natkrila zapadna tribina i uredio zapad dolje. Na sjevernoj tribini spustio bi se zid, a istočna tribina također bi se natkrila. Doduše, pitanje je struke bi li istočnu tribinu najprije rušili ili postoji mogućnost da se i bez rušenja riješi problem statike i vibracija.

– Riječ je o velikom naporu, ali odlučno idemo u to. Ne znam tko nas može spriječiti. Radit ćemo stadion svojim novcima i ne bi bilo korektno da nam itko radi probleme – dovršio je na tu temu predsjednik Dinama.

