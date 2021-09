'To je bio pokušaj ubojstva, likvidacije. Da nisu uspjeli pobjeći, izgorjeli bi...'

Vijest o zapaljenom automobilu sudaca s prekinute utakmice između Veleža i Borca pogodila je prostor bivše države, a posebno su pogođeni nogometni službenici koji se pitaju 'zar netko treba izgubiti glavu zbog nogometa?'

Glavni sudac Sabrija Topalović i njegovi pomoćnici uspjeli su se izvući s lakšim ozljedama, a nekadašnji sudac Ognjen Valjić ispričao je za Avaz detalje strahote u tunelu blizu Jablanice gdje je zapaljen automobil sa sucima.

- Zamislite što bi bilo da ljudi nisu uspjeli pobjeći iz zapaljenog automobila? Prema nekim mojim informacijama koje sam čuo, ubačena im je baklja u automobil. Da nisu “izletjeli” iz vozila, izgorjeli bi. Nemam riječi. Opet se vraćam na svoju, sličnu situaciju koju sam imao. Ne može se osjetiti taj strah ako se tome ne prisustvuje... To je pokušaj ubojstva, pokušaj likvidacije. Garantiram da je i ovo bio pokušaj likvidacije. Jer, ako netko ubaci baklju u automobil u kojem sjedi čovjek, pokušao ga je zapaliti i ubije - rekao je Valjić pa se prisjetio situacije koju je i sam imao 2016. godine u Širokom Brijegu.

Bosna Hersek Ligi'nde Velez Mostar ile Borac arasında oynanan maçta hakeme tepki gösteren Velez Mostar taraftarları, müsabaka sonrasında hakemin arabasını yaktı. (Haris Mrkonya) 📎📸 https://t.co/VZt1OT73Wy pic.twitter.com/Jr1WGjtEyl — FutbolArena (@futbolarena) September 22, 2021

- Nas je tada presrelo četiri, pet automobila. Mi smo se spasili dobrom reakcijom tadašnjeg pomoćnog suca Sretena Udovičića, koji je bio vozač. Ali nažalost, nadležni organi do danas nisu proveli nikakvu istragu o tom slučaju, čak je do mene došla informacija kao da smo mi to izmislili. Međutim, da je naš vozač imao manje prostora za manevriranje, prošli bi gore nego što se to dogodilo sinoć. Nažalost, imam osjećaj da se često poziva na linč sudaca, a znate kakav je posao nogometnog suca... Što je sljedeće, da padne mrtva glava zbog nogometa? - upitao se on.