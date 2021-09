Zekić stigao do prve pobjede i prošao u osminu Kupa, prošao i Šibenik

Hrvatski nogometni prvoligaši Dinamo, Šibenik i Slaven Belupo izborili su plasman u osminu finala hrvatskog Kupa, a nastavak natjecanja osigurali su i Oriolik, Belišće, Rudeš, BSK, Varaždin i Rudar.

Branitelji naslova pobjednika Kupa, nogometaši zagrebačkog Dinama izborili su plasman u osminu finala nakon što su u Rijeci na Krimeji pobijedili drugoligaša Orijent 1919 sa 4-1.

"Modri" su rutinski stigli do pobjede protiv trećeplasirane momčadi 2. HNL. Poveli su 3-0, riječki sastav je potom smanjio na 1-3 i vratio nadu, no još jedan gol hrvatskog prvaka otklonio je sve dvojbe.

Golove za Dinamo zabili su Duje Čop (28), Marin Leovac (46), Deni Jurić (56) i Luka Menalo (69), dok je za Orijent pogodak postigao Edin Fatić (62).

Orijent se dobro držao skoro pola sata, a gosti su poveli nakon pogreške Maria Tadejevića kojem je Jurić presjekao dodavanje, a Čop u nastavku akcije zatresao mrežu.

Na samom otvaranju drugog dijela hrvatski prvak je poveo sa 2-0. Arijan Ademi i Marin Leovac su odigrali krasan dupli pas i Dinamov bek je udarcem u drugi kut matirao Kristiana Boglića. U 56. minuti vidjeli smo i treći gol zagrebačkog sastava. Marko Bulat je ubacio iz kornera, Lauritsen pucao glavom, no Boglić je obranio, a Jurić u nastavku akcije petom pogodio za 3-0.

Tračak nade domaćinu donio je Fatić pogodivši glavom u 62. minuti nakon ubačaja s desne strane. No sedam minuta kasnije gosti su stigli i do četvrtog gola. Jurić je idealno proigrao Menala koji je prošao kroz obranu domaćina i preciznim udarcem pogodio za 4-1.

Korak do novog gola domaćin je bio u 74. minuti, no udarac Danijela Jadrića je završio u vratnici.

Šibenik je kao gost pobijedio Međimurje sa 1-0, a susret je odlučio gol Marina Jakoliša u 24. minuti.

Gostujuću pobjedu ostvario je i Slaven Belupo koji je Karlovac 1919 porazio sa 2-0. Hansel Zapata (38) i Ivan Krstanović (72-11m) bili su strijelci u pobjedi koprivničkog sastava. Bila je to prva pobjeda Zorana Zekića otkakd je preuzeo koprivnički sastav.

Bila je to prva pobjeda Belupa u svim natjecanjima nakon 69 dana "posta".

Varaždin je u odličnom susretu pobijedio Sesvete sa 3-2 nakon produžetaka.

Gosti su poveli 1-0 preko Nike Domjanića u 4. minuti, no domaćin je uspio okrenuti rezultat golovima Nine Stojanovića (76) i Mihovila Geljića (83-11m). No, samo minutu kasnije Stjepan Igrec je izjednačio na 2-2 gurnuvši susret u protidužetak. Pogodak odluke zabio je Ivan Posavec u 106. minuti.

Rudar iz Labina je pobijedio Split sa 2-0. Prvi gol pao je u 13. minuti nakon kornera Stepčića kada je u skoku bio najviši Načinović. U 33. minuti Toni Macan je izašao sam pred vrata "Crvenih" i zabio za 2-0. Split je u nastavku bio bolji, imao je nekoliko prilika, no presudilo je prvih pola sata kada su Labinjani zabili oba gola.

Plasman u osminu finala izborili su i BSK, Oriolik, Belišće i Rudeš.

BSK Bijelo Brdo je porazio Cibaliju sa 1-0, a pobjednički pogodak zabio je Hrvoje Ilić u 45. minuti. Bjelokošćanin Roman Mory Gbane je sjajno probio po lijevoj strani ubacivši loptu u kazneni prostor, Roko Runje je boksao loptu ravno na glavu Ilića koji je zabio za 1-0 i kasnije se pokazalo pobjedu.

Identičnim rezultatom Oriolik je pobijedio Zagreb sa 1-0, a pogodak odluke zabio je Goran Jurić u 38. minuti.

Belišće nije imalo problema protiv Vinogradara upisavši pobjedu 4-0, a golove su zabili Luka Pačar (4), Ante Jurić (32), Stjepan Poljak (39) i Toni Vinogradac (53).

Uvjerljiv je bio i Rudeš koji je bez većih problema porazio Bjelovar sa 5-1. Golove za pobjednički sastav zabili su Filip Borovac (7), Roko Brajković (16), Martin Sekulić (30), Landry Jean De Dieu Kamga (75) i Jurica Barišić (90-agdi), dok je Nusmir Fajić (85) zabio za domaći sastav.

U utorak su osminu finala izborili Hajduk, Rijeka, Lokomotiva, Istra 1961, te Mladost Ždralovi, dok je još ranije to uspjelo Osijeku i Gorici.