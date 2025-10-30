Tko više zarađuje, Messi ili Ronaldo? Razlika će vas iznenaditi...

Udruga igrača MLS-a (MPA) objavila je svoj ažurirani vodič za plaće za 2025. godinu, publikaciju koja je neizbježno navela mnoge navijače da se zapitaju kolika je zarada Lionela Messija u Inter Miamiju u usporedbi s astronomskom plaćom njegovog dugogodišnjeg rivala, Cristiana Ronalda, u Al Nassru.

Od svog dolaska 2023. godine, Lionel Messi dosljedno drži prvo mjesto na ljestvici plaća MLS-a. Prema najnovijem izvješću MPA-e, argentinski kapetan Inter Miamija ima zajamčenu naknadu od 17,7 milijuna eura, što daleko premašuje Son Heung-Mina, koji je na drugom mjestu s 9,6 milijuna eura.

Važno je napomenuti da ove brojke uključuju samo plaće igrača, marketinške bonuse i provizije agenata, a ne uzimaju u obzir dodatne prihode od partnerstava s klubom, njegovim podružnicama ili bonuse za učinak.

Međutim, Messijev unosan prihod u MLS-u nije ni blizu onome što njegov dugogodišnji rival ostvaruje u Saudijskoj Arabiji. Cristiano Ronaldo ostvaruje šokantnu godišnju plaću od 200 milijuna eura, prema Sky Sportsu, nakon produženja ugovora s Al Nassrom do 2027. godine, što ga čini najplaćenijim igračem u povijesti nogometa.

Osim ogromne zajamčene plaće, portugalska zvijezda također posjeduje 15% udjela u Al Nassru, a njegova ukupna naknada mogla bi se popeti na 240 milijuna eura ako ispuni određene bonuse za učinak navedene u njegovom ugovoru.

Ronaldova financijska ekspanzija od njegovog preseljenja u Saudijsku Arabiju 2022. godine je povijesna. Prema Bloombergovom indeksu milijardera, koji prati najbogatije pojedince na svijetu, portugalska zvijezda postala je prvi nogometaš u povijesti koji je službeno dosegao status milijardera.

Procjena, koja uključuje profesionalne zarade (iz njegovih nastupa u Manchester Unitedu, Real Madridu i Juventusu), zajedno s investicijama i sponzorstvima, procjenjuje Ronaldovu ukupnu neto vrijednost na 1,2 milijarde eura.

U usporedbi s njegovim vječnim rivalom, izvješće navodi da je Messi zaradio više od 520 milijuna dolara plaće prije oporezivanja tijekom svoje karijere, koja obuhvaća vrijeme provedeno u Barceloni i Inter Miamiju.