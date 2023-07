Tko su missice u sportu? One su uspješne sportašice, pišu knjige i putuju svijetom

Ovogodišnji finalni izbor za Miss sporta Hrvatske održat će se 6. srpnja u hotelu Panorama u Prelogu. Sportašice će se okupiti u Zagrebu već u ponedjeljak 3. srpnja, odakle kreću prema Međimurju, gdje će boraviti na pripremama. Ovo je već 32. put da se bira najljepša sportašica Hrvatske, a zanimljivo je da je upravo ovaj izbor prvi izbor ljepote u samostalnoj Hrvatskoj. Počeo je prije izbora za Miss Hrvatske.

Sportašice, pa poznati modeli

Prvi izbor održan je 1992. godine u Poreču, a prva pobjednica bila je Snježana Bošnjak, koja je trenirala ritmičku gimnastiku u klubu Vindija.

Do sada je najviše pobjednica došlo iz odbojke (pet), a potom slijedi atletika (4), rukomet (3), ritmička gimnastika (2), akrobatski rock'n'roll (2), show dance (2) i plivanje (2). Najviše pobjednica dolazi iz Zagreba (19), a lentu najljepše nosile su djevojke iz Varaždina, Osijeka, Ivanca, Imotskog, Belišća, Solina, Siska, Poreča, Daruvara, Jastrebarskog i Vela Luke. Najviše puta finalni izbor održao se u Zagrebu (10), potom u Varaždinskim Toplicama (6) i Ivanić-Gradu (pet). Izbori su se još održavali u Pazinu, Rovinju, Poreču, Primoštenu, Rogoznici te u Prelogu.

Među pobjednicama izbora bila je i jedna padobranka, Jadranka Zaradić. Imala je 22 godine kada je ponijela lentu najljepše 1992. godine.

– Zanimljivo je da smo se za taj izbor prijavile i Helena Janson, moja prijateljica iz padobranstva i ja, na nagovor osječkog novinara Drage Keržea. Ja sam prošla casting, Helena nije. Bilo mi je malo neugodno jer sam bila najstarija na izboru. U svakom slučaju za mene je to bilo lijepo iskustvo. Znam da sam bila cimerica s jednom rukometašicom, mislim da se zvala Moira. Baš smo se dobro zabavljale na izboru – rekla je Jadranka, koja jedno vrijeme nije skakala.

– Da, doživjela sam obiteljsku tragediju prije sedam godina kada mi je zbog tumora vratne kralježnice umro sin Leon. On me uvijek podržavao u skokovima. S 15 godina uspješno je upisao Tehničku i prirodoslovnu gimnaziju "Ruđer Bošković". Nažalost, bolest je uznapredovala i prikovala ga za krevet. Profesor latinskog jezika Davor Jurčević, zajedno s Leonovim 1. b razredom, pokrenuo je niz aktivnosti da bi mu se pomoglo. Održan je humanitarni koncert... Škola me ganula do suza jer je moj Leon tek kratko bio na nastavi – kaže Jadranka, koja trenutačno radi kao knjigovotkinja za obiteljsku tvrtku Podrumi Josić, koja ima sjedište u Zmajevcu.

Među pobjednicima bila je karatašica Dvina Meler. Nakon što je postala Miss sporta Hrvatske bila je često viđeno lice na manekenskim revijama i raznim događanjima, a sudjelovala je i u reality showovima "Survivor" i "Farma". Napisala je dvije knjige i proputovala svijet, a bila je drukčija od ostalih dama iz svijeta poznatih. Obišla je Aziju, Afriku i Južnu Ameriku, a njezin popis broji više od 150 posjećenih zemalja diljem svijeta te je sve to pretočila u svoje knjige. Upravo ju je strast prema putovanjima spojila s Darkom Dovedanom, s kojim je u braku i ima sina.

– Iako nikada nisam planirala karijeru modela, titule za Miss Sporta Hrvatske i Europe krajem devedesetih promijenile su mi život. Bilo je logično da nastavim put u manekenskim vodama, nakon čega sam snimala brojne editorijale i nosila revije – rekla je Dvina, koja je 2016. je pokrenula Udrugu za promicanje kulture, kulturnih programa i prijateljstava među zemljama Kairos.

Stefany Hohnjec u svijet mode ušla je u sklopu izbora za Miss sporta 2004. godine.

Prekretnica u životu

– Nakon što sam postala Miss sporta, dogodila se prekretnica u mojem životu i ja sam se izgubila. Skrenula sam u drugu ulicu, što možda nije bila volja Božja, ali sve se s razlogom dogodilo. Prošla sam teške stvari, vidjela i doživjela mnogo toga, no opet je Bog tako htio… Da u prošlosti nisam imala toliko teških situacija, ne bih mogla toliko duboko doživjeti susret s Bogom – rekla je Stefany.

Stefany je ostvarila dugogodišnji san te otvorila klub ritmičke gimnastike u kojem radi s djevojčicama školske i predškolske dobi.

– Kroz vježbe ritmičke gimnastike, igru i ples, bez rekvizita i s rekvizitima – vijača, obruč, lopta – te različite druge vježbe djeca razvijaju motoričke sposobnosti i vještine usvajajući radne navike za ritmičku gimnastiku i ostale sportove. Kao dugogodišnja ritmička gimnastičarka, višegodišnja reprezentativka, višestruka državna prvakinja te sudionica europskih i svjetskih prvenstava, s iskustvom rada s djecom u Kini, Dubaiju i Hrvatskoj, želim prenijeti svoje znanje na nove generacije – istaknula je.