Gvardiol otvoreno progovorio o drami zbog poništenog pogotka i ispadanja Hrvatske

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol je uoči nove sezone dao veliki intervju za ugledni The Atheltic u kojem se prisjetio i svog pogotka za Hrvatsku protiv Portugala u posljednjoj minuti na svjetskom prvenstvu.

- U tom trenutku bio je to kaos emocija. Na početku sam vjerojatno bio najsretnija osoba na svijetu, a onda smo svi shvatili da je zaleđe zbog kose i svega - počeo je Gvardiol.

U osmini finala s Portugalom nije nastupio sve do 92. minute, a dvije minute kasnije pored njega je Ramos doveo Portugal u vodstvo od 2-1. Zatim, u 103. minuti, skočio je na odbijenu loptu kako bi, naizgled, iznudio produžetak, samo da bi suci, nakon dugog VAR kašnjenja, utvrdili da je lopta pogodila kosu Igora Matanovića, što je značilo da je igrač Cityja bio u zaleđu.

- To je glupa situacija, samo zbog kose, a i kada vidite na TV-u, pokazali su da je samo jedan (dodir), ali tijekom cijele akcije, ako krenete od centra, postoji jedan kontakt i prije nego što je Matanović dodirnuo kosu, mislim da su bila dva (dodira) i nismo to mogli vidjeti na TV-u. Nije bilo lako - zbog toga ispadate sa Svjetskog prvenstva - ispričao je.

- Nakon što sam osvojio brončanu i srebrnu medalju mislio sam da će biti dobro, ali takav je nogomet. Morate to prihvatiti i da, bilo je vrijeme za povratak kući. Natrag u Hrvatsku - dodao je.