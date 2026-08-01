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Konjički sport

Maja Taslidžić među europskom elitom mladih jahača: 120 kilometara za hrvatske boje

Foto: Privani album
1/3
Autor
Damir Mrvec
01.08.2026.
u 10:40
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Balkanska prvakinja iz 2025. godine nastupila je na Europskom prvenstvu mladih jahača u francuskom Julliangesu, gdje je s grlom Vezer odradila zahtjevnu dionicu kroz šljunčane i travnate staze te šumovite dijelove

Maja Taslidžić, članica KK Batida i reprezentativka Republike Hrvatske u enduranceu, odnosno daljinskom jahanju, nastupila je na Europskom prvenstvu mladih jahača.

Endurance European Championship for Young Riders održan je u mjestu Jullianges, na hipodromu Lanchamp Gilbert, u francuskoj regiji Auvergne. Na natjecanju su se okupili najbolji mladi jahači Europe.

Maja Taslidžić, koja je 2025. godine postala balkanska prvakinja u kategoriji mladih jahača, nastupila je s grlom Vezer na zahtjevnoj dionici dugoj 120 kilometara. Staza je bila vrlo raznolika i kombinirala je šljunčane i travnate podloge te šumovite dijelove koji su natjecateljima i konjima pružali prijeko potreban hlad.

U svom je timu Maja imala i vrlo važnu logističku potporu. Ivan Funarić i Adrian Džambo bili su ključni članovi njezine ekipe i važna potpora tijekom cijelog natjecanja. U enduranceu, uz kvalitetu jahača i konja, upravo logistika i dobra organizacija često imaju presudnu ulogu u ostvarivanju vrhunskog rezultata.

Maja Taslidžić posljednjih godina ostvaruje kontinuirane nastupe na najvećim međunarodnim natjecanjima i potvrđuje da pripada skupini najboljih mladih hrvatskih jahača.

Hrvatski endurance posljednjih je godina napravio velik iskorak. Godine 2019. hrvatski reprezentativac Bojan Lipovac bio je drugi jahač na svjetskoj FEI rang-ljestvici, što je i danas najbolji rezultat jednog hrvatskog jahača u povijesti. Bio je to rezultat koji je hrvatski endurance svrstao u sam svjetski vrh.

U razdoblju od 2012. do 2022. godine Hrvatski konjički savez u razvoj endurancea uložio je značajna sredstva i resurse. Sustavnim radom disciplina je postala ravnopravna ostalim konjičkim disciplinama te se etablirala kao jedna od respektabilnijih disciplina unutar sustava HKS-a.

Taj se trend nastavlja i danas, a nastupi mladih jahača poput Maje Taslidžić pokazuju da hrvatski endurance ima kvalitetnu bazu i potencijal za nove međunarodne uspjehe.

Ključne riječi
Francuska endurance Batida Konjički sport

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Poznata su i imena hrvatskih gimnastičkih reprezentativaca koji će nastupiti na europskoj pozornici pred domaćom publikom. Prve na borilište izlaze gimnastičarke, a boje Hrvatske branit će Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Christina Zwicker i Erin Bakran. Iza njih će snage odmjeriti gimnastičari, a u dresu hrvatske reprezentacije nastupit će Tin Srbić, Aurel Benović, Filip Ude, Illia Kovtun, Mateo Žugec i Marko Jovičić

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