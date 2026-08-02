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TRANSFER KARIJERE

Juventus za 30 milijuna eura doveo najvećeg talenta bosanskohercegovačkog nogometa

FIFA World Cup 2026 - Group B - Bosnia and Herzegovina v Qatar
CARLOS BARRIA/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.08.2026.
u 17:57
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Prema navodima njemačkih medija, Juventus je za Alajbegovića, koji je skrenuo pozornost na sebe i na naedavnom Svjetskom prvenstvu na kojemu je bio i strijelac u utakmici protiv Katra, platio odštetu od 30 milijuna eura koja bi se mogla i povećati ako se aktiviraju određeni bonusi

Talijanski nogometni velikan Juventus angažirao je bosanskohercegovačkog ofenzivca, 18-godišnjeg Kerima Alajbegovića, dosadašnjeg člana Bayera iz Leverkusena, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

Prema navodima njemačkih medija, Juventus je za Alajbegovića, koji je skrenuo pozornost na sebe i na nedavnom Svjetskom prvenstvu na kojemu je bio i strijelac u utakmici protiv Katra, platio odštetu od 30 milijuna eura koja bi se mogla i povećati ako se aktiviraju određeni bonusi.

Alajbegović je rođen u Koelnu te je započeo svoju igračku karijeru u klubu iz svog rodnog grada samo da bi 2021. stigao u Bayer članom kojega je bio do prošlog ljeta te nikada nije zaigrao za seniorsku momčad "apotekara". Prošlu sezonu proveo je u austrijskom Salzburgu za koji je postigao devet golova u 28 nastupa da bi ga ranije ovoga ljeta Bayer vratio u svoje redove samo da bi ga prodao u Juventus.

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Ključne riječi
Juventus Bosna i Hercegovina Kerim Alajbegović

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