Juventus za 30 milijuna eura doveo najvećeg talenta bosanskohercegovačkog nogometa

Talijanski nogometni velikan Juventus angažirao je bosanskohercegovačkog ofenzivca, 18-godišnjeg Kerima Alajbegovića, dosadašnjeg člana Bayera iz Leverkusena, s kojim je potpisao petogodišnji ugovor.

Prema navodima njemačkih medija, Juventus je za Alajbegovića, koji je skrenuo pozornost na sebe i na nedavnom Svjetskom prvenstvu na kojemu je bio i strijelac u utakmici protiv Katra, platio odštetu od 30 milijuna eura koja bi se mogla i povećati ako se aktiviraju određeni bonusi.

Alajbegović je rođen u Koelnu te je započeo svoju igračku karijeru u klubu iz svog rodnog grada samo da bi 2021. stigao u Bayer članom kojega je bio do prošlog ljeta te nikada nije zaigrao za seniorsku momčad "apotekara". Prošlu sezonu proveo je u austrijskom Salzburgu za koji je postigao devet golova u 28 nastupa da bi ga ranije ovoga ljeta Bayer vratio u svoje redove samo da bi ga prodao u Juventus.