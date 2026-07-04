Hoće li Jürgen Klopp spasiti momčad Njemačke?

Već je više puta bio glavni kandidat, ali dosad nije došlo do imenovanja Jürgena Kloppa za izbornika Njemačke. Godine 2021., kada je Njemački nogometni savez tražio nasljednika Joachima Löwa, Klopp je još bio vezan ugovorom za Liverpool i nije bio dostupan.

I dvije godine kasnije, kada je smijenjen Löwov nasljednik Hansi Flick, Klopp je još bio pod ugovorom s Redsima. Tada je novi njemački izbornik postao Julian Nagelsmann, kojega bi Klopp sada trebao naslijediti nakon ranog ispadanja protiv Paragvaja na Svjetskom prvenstvu i njegove ostavke, piše Deutsche Welle.

Klopp u međuvremenu više nije u Liverpoolu, nego radi kao Head of Global Soccer u Red Bullu, prema ugovoru do 2029. godine. Međutim, navodno postoji usmeni dogovor prema kojem može prijeći u DFB ako dobije ponudu za mjesto izbornika Njemačke.

U besparici i Klopp mora biti dovoljan Mainzu

Time bi Klopp još jednom preuzeo ulogu „spasitelja”, što se već više puta događalo tijekom njegove trenerske karijere. Ona je počela u veljači 2001. godine – naglo, nespremno i iznenađujuće, ali se ipak pretvorila u priču o uspjehu. Tada je 33-godišnji Klopp bio jedan od starijih igrača drugoligaša FSV Mainz 05, koji se nakon polovice sezone nalazio na mjestu koje je vodilo u ispadanje.

Kako klub nije imao novca za novog trenera, direktor Christian Heidel nakon razgovora s momčadi došao je na ideju da Kloppa postavi za trenera, isprva kao privremeno rješenje. Klopp je bio obrazovan u području sportskih znanosti, posjedovao je trenersku A licenciju i ionako je bio predviđen za ulazak u stručni stožer nakon završetka igračke karijere. Umjesto toga njegova je igračka karijera naglo završila, a rođena je trenerska legenda.

Najprije je spriječio ispadanje u treću ligu, zatim dva puta tijesno propustio plasman u Bundesligu, da bi klub 2004., u trećem pokušaju, prvi put uveo u najviši rang njemačkog nogometa. Nakon ispadanja 2007. godine i neuspjelog pokušaja ekspresnog povratka u Bundesligu sljedeće sezone, Klopp se oprostio od Mainza. U tom je klubu ukupno proveo 18 godina kao igrač i trener.

„Sve što jesam, sve što mogu, vi ste od mene stvorili. To je istina”, poručio je tada kroz suze 30.000 ljudi okupljenih na glavnom trgu u Mainzu kako bi proslavili momčad i oprostili se od njega.

Noćna mora Bayerna: dvije titule prvaka s BVB-om

Klopp je potom prešao u Borussiju Dortmund, svoj sljedeći uspješan angažman. No i tamo je trebalo malo vremena prije nego što je „Kloppova čarolija” u potpunosti proradila. Kada je 2008. stigao u klub, Borussia se još oporavljala od financijske krize i gotovo sigurnog bankrota nekoliko godina ranije.

Zato je Klopp postavio jednostavno pravilo: ne kupovati zvijezde, nego ih stvarati. I uspjelo je. Borussia je 2011., u njegovoj trećoj sezoni, osvojila naslov njemačkog prvaka. Godinu dana kasnije obranila je naslov i osvojila dvostruku krunu, odnosno prvenstvo i Njemački kup.

Dortmund slavi

Taj dortmundski uspjeh, zajedno s izgubljenim finalom Lige prvaka u Münchenu 2013. godine, toliko je potaknuo Bayern i njegova predsjednika Ulija Hoeneßa da su dodatno ojačali momčad. U sljedećim godinama Bayern je Borussiji preoteo nekoliko ključnih igrača, među njima Maria Götzea, Roberta Lewandowskog i Matsa Hummelsa.

Konkurencija je tako oslabila, a Bayern postao gotovo nedodirljiv. Od 2013. do 2023. naslov njemačkog prvaka završio je u Münchenu jedanaest puta zaredom. Moglo bi se reći da je Kloppov uspjeh s Borussijom tome barem djelomično pridonio.

The Normal One postao ikona Liverpoola

Najveći dio tog razdoblja Klopp ipak nije proveo u Bundesligi. Nakon dva druga mjesta 2013. i 2014. uslijedio je pad na mjesto koje je vodilo u ispadanje tijekom prve polovice sezone 2014./2015. Klopp je reagirao i unaprijed najavio odlazak iz Dortmunda na kraju sezone.

Planirao je uzeti jednogodišnji predah, ali stanka je trajala svega pet mjeseci. U listopadu 2015. predstavljen je kao novi menadžer Liverpoola. Na usporedbu s izjavom portugalskog trenera Joséa Mourinha I'm the Special One, Klopp je odgovorio: „Bio sam prosječan igrač, a u Mainzu sam počeo kao prosječan trener. Moglo bi se reći: I'm the Normal One.”

U početku je, međutim, bio i The Losing One, jer je gubio najvažnije utakmice. Godine 2016. izgubio je finale Liga kupa i finale Europske lige. U finalu Lige prvaka 2018. protiv Real Madrida Liverpool je također ostao bez trofeja. Osim toga, iste je godine nakon sjajne sezone u Premier ligi u tijesnoj utrci za naslov morao priznati poraz Manchester Cityju.

Uspjeh, ali onda...

No nakon uobičajenog razdoblja prilagodbe Klopp je zablistao i u Liverpoolu. Godine 2019. osvojio je Ligu prvaka, a godinu dana poslije Liverpool je nakon 30 godina čekanja ponovno postao engleski prvak.

Klopp je tada među navijačima Liverpoola postao besmrtan i treći put, nakon Mainza i Dortmunda, stekao status trenerske legende. Naslov prvaka posvetio je navijačima riječima: „Ova poruka je za vas.”

Nakon toga, kao i ranije u Dortmundu, više nije uspio ostvarivati najveće uspjehe. I u klubu su se zaredale nevolje, a titula se opet činila nedostižnom. Zato je 2024. objavio da će na kraju sezone odstupiti. „Ponestaje mi energije”, rekao je. „Znam da ovaj posao ne mogu raditi iznova i iznova.”

Istodobno je, zbog privrženosti Liverpoolu, najavio da više nikada neće trenirati nijedan engleski klub.

Mutna zadaća kod međunarodnog koncerna

Kloppov ugled među mnogim navijačima, posebno onima njegovih dosadašnjih tradicionalnih klubova, pretrpio je udarac kada se u listopadu 2024. pridružio Red Bullu. „Nakon gotovo 25 godina uz aut-liniju ne mogu zamisliti uzbudljiviji projekt od ovoga”, izjavio je tada.

Ipak, njegova konkretna uloga nikada nije bila potpuno jasna javnosti. Teoretski, glavni koordinator za nogomet u Red Bullu, Klopp je nadzirao sportsku strategiju mreže klubova koja uključuje RB Leipzig, Red Bull Salzburg, New York Red Bulls, brazilski RB Bragantino i RB Omiya Ardija iz Japana i makar nikad nije bilo jasno, što on doista tamo čini je bilo rečeno kako on "sudjeluje u razvoju igrača, trenera i klupske politike”.

No čini se da je bilo i više od toga: kritike su se pojavile osobito nakon smjene Olea Wernera, koji je tijekom ljeta morao napustiti mjesto trenera RB Leipziga iako je klub doveo do trećeg mjesta na ljestvici.

Klopp i Nagelsmann su stari znalci: hoće li Klopp postići što sadašnjem izborniku ipak nije uspjelo?Foto: motivio/picture alliance

Sada se, čini se, Klopp sprema napustiti Red Bull i preuzeti položaj koji se često smatra najvažnijom trenerskom funkcijom u njemačkom nogometu.

Hoće li uspjeti i kao njemački izbornik – kao motivator, trener blizak igračima i miljenik navijača koji osvaja ljude možda ne samo rezultatima nego i svojom iskrenošću, otvorenošću i duhovitim izjavama – tek treba vidjeti.

Ovoga puta možda neće imati mnogo vremena za prilagodbu. Već u rujnu počinje Liga nacija, u ožujku 2027. kvalifikacije za Europsko prvenstvo, a za manje od dvije godine slijedi i Europsko prvenstvo 2028. u Engleskoj, Škotskoj, Walesu i Irskoj.