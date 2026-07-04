Hrvatski suci komentirali odluke Fifu i utakmicu s Portugalom, ni njima jedna stvar nije jasna

Čuli smo se s nekoliko nogometnih sudaca, aktualnih i bivših. Neki ne smiju komentirati jer su vezani za Fifu ili našu sudačku organizaciju, neki ne žele govoriti javno, ali neki su jasno izrekli svoje mišljenje.

– Možemo se koncentrirati na taj poništeni pogodak. Donesena je odluka suprotna 'zakonu' koji su sami donijeli. Istina je da sam i ja na prvu pomislio kako je bilo zaleđe, ali na drugoj i trećoj snimci vidi se da Matanović nije skrenuo loptu. Ne razumijem zašto onda glavnom sucu nisu pokazali snimku iza gola na kojoj se jasno vidi da naš igrač nije promijenio smjer lopti. Pomoćni sudac je vidio da je naš igrač bio u zaleđu, ali lopta je prije toga skrenula od Portugalca – kazao nam je jedan od bivših sudaca koji je želio ostati anoniman, te dodao:

Lopta nije promijenila smjer

– Ako je čip označio da je lopta dirala Matanovićevu kosu, sudac mora jasno utvrditi je li lopta promijenila smjer, jer je to ključno. FIFA je postavila takva pravila, no cijela situacija ostavlja prostor za nedoumice. Zamislite, lopta je navodno dirala kosu našeg igrača, pa što bi bilo da je Cucurella skočio s onakvom kosom? Sve to na kraju nema previše smisla.

Kako bilo, povratka nema i sada možemo samo žaliti. Tehnologija jest korisna, čip u lopti registrirao je da je Matanovićeva kosa dotaknula loptu, ali sama tehnologija ne razumije igru, ne razumije nogomet. Može taj čip biti tehnički točan, ali to ne znači da je odluka u duhu nogometa. Zbog toga se cijeli nogometni svijet s pravom skanjuje zbog poništenog pogotka, jer mnogima djeluje nepravedno. Tehnologija napreduje i potrebna je nogometu, no ovakve situacije pokazuju i njezine mane.