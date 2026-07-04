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SPORNA IZJAVA

Slavni nogometaš podignuo prašinu zbog načina na koji je opisao Francuze

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - France v Sweden
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/4
VL
Autor
Hina
04.07.2026.
u 10:07

Chilavert je u odgovoru na objavu bivšeg francuskog reprezentativnog napadača Christophea Dugarryja, koji je napisao kako će Francuska razbiti Paragvaj, uz fotografiju sa SP-a iz Francuske 1998. napisao:

Legendarni paragvajski vratar iz 1990-ih i s početka 2000-ih, 60-godišnji Jose Luis Chilavert pobrinuo se za kontrovezu uoči dvoboja osmine finala na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu u kojem će Paragvaj u subotu navečer u Philadelphiji igrati protiv Francuske objavivši na društvenim mrežama kako će njegova zemlja igrati protiv "momčadi iz Afrike".

Chilavert je u odgovoru na objavu bivšeg francuskog reprezentativnog napadača Christophea Dugarryja, koji je napisao kako će Francuska razbiti Paragvaj, uz fotografiju sa SP-a iz Francuske 1998. napisao:

"Christophe, u pravu si, 1998. godine mi smo igrali protiv Francuske, a danas će se PY sučeliti momčadi iz Afrike".

Na SP 1998. Francuska i Paragvaj su također igrali u osmini finala, a Francuska je na putu ka svom prvom naslovu svjetskog prvaka slavila sa 1-0 "zlatnim" golom Lauenta Blanca u 114. minuti. U toj utakmici Chilavert je branio za Paragvaj, dok je Dugarry igrao za Francusku. 
Ključne riječi
Francuska reprezentacija Jose Luis Chilavert

Komentara 2

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VA
VanjaPlank
10:24 04.07.2026.

Znači afrika će opet pobijediti... A kad igraju francuzi zna li se šta ?

KI
KradomiceKradeze_IX
10:33 04.07.2026.

Podigao prašinu? Istina je uvijek prašnjava. Francuska reprezentacija je zapravo francuska kolonijalna odnosno postkolonijalna legija.

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