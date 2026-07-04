Slavni nogometaš podignuo prašinu zbog načina na koji je opisao Francuze

Legendarni paragvajski vratar iz 1990-ih i s početka 2000-ih, 60-godišnji Jose Luis Chilavert pobrinuo se za kontrovezu uoči dvoboja osmine finala na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu u kojem će Paragvaj u subotu navečer u Philadelphiji igrati protiv Francuske objavivši na društvenim mrežama kako će njegova zemlja igrati protiv "momčadi iz Afrike".

Chilavert je u odgovoru na objavu bivšeg francuskog reprezentativnog napadača Christophea Dugarryja, koji je napisao kako će Francuska razbiti Paragvaj, uz fotografiju sa SP-a iz Francuske 1998. napisao:

"Christophe, u pravu si, 1998. godine mi smo igrali protiv Francuske, a danas će se PY sučeliti momčadi iz Afrike".

Na SP 1998. Francuska i Paragvaj su također igrali u osmini finala, a Francuska je na putu ka svom prvom naslovu svjetskog prvaka slavila sa 1-0 "zlatnim" golom Lauenta Blanca u 114. minuti. U toj utakmici Chilavert je branio za Paragvaj, dok je Dugarry igrao za Francusku.