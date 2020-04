Tko je najveći košarkaš svih vremena? Statisitika i analitičari su suglasni

U jednom od posljednjih istupa prije prisilne stanke u NBA ligi LeBron James (35) otvorio je Pandorinu kutiju.

– Želim biti najbolji u povijesti!Nikada me nije motiviralo priznanje za MVP-a, o tome ne razmišljam. Biti najbolji svih vremena, to je ono što me oduvijek vuklo naprijed – kazao je “Kralj James”. I rasprava o tome tko je najbolji svih vremena – Michael Jordan ili LeBron James – dobila je novo “gorivo”, pogotovo sada kada je liga stala zbog koronavirusa.

Košarkaška verzija dileme “što je bilo prije, kokoš ili jaje?” traje već desetak godina i posvađala je mnoge.

Godina je 2002., Michael Jordan igrao je posljednju sezonu karijere u dresu Washington Wizardsa nakon drugog povratka iz mirovine, a s naslovnice Sports Illustrateda smiješila se srednjoškolska senzacija LeBron James uz naslov ”The Chosen One” (Odabrani). Nikad mlađi sportaš nije krasio naslovnu stranicu tog slavnog sportskog magazina. Aluzija je bila jasna – Michael Jordan je prošlost, a u to vrijeme još uvijek maloljetni James budućnost lige.

Velika najava obistinila se jer 18 godina kasnije LeBron je osvojio tri prstena, igrao ukupno devet finala, treći je najbolji strijelac u povijesti lige, s tek 4744 koša iza Kareema Abdul-Jabbara. Zadrži li dosadašnji prosjek karijere od 27,1 koš po utakmici, trebat će mu još svega 175 nastupa da postane i najbolji strijelac u povijesti. S ovosezonskim prosjekom od 25,7 koševa, inače jednim od najskromnijih u karijeri, Jabbarov rekord skinut će za 190 utakmica.

Svaka generacija ima svoje junake, a ovo je LeBronova era. On je odavno zaslužio mjesto među najvećima svih vremena, no odgovor na pitanje gdje mu je točno mjesto u povijesti košarke, gdje će se zaustaviti te hoće li pod Kraljem Jamesom pasti i Jordan posvađat će mnoge.

LeBron i Jordan nikada nisu igrali jedan protiv drugoga, James je u ligu došao sezonu nakon što se MJ umirovio, no pretendent na tron upoznao je svog idola kao srednjoškolac. Kasnije je taj susret opisao kao duhovno iskustvo.

– Bilo je kao da sam upoznao boga – kazao je James koji broj 23 nije odabrao slučajno, već Jordanu u čast.

Danas tog “boga” želi nadmašiti. – Moja motivacija je duh kojeg jurim. Taj duh igrao je u Chicagu – kaže James.

No, zasad ima lošije prolazno vrijeme. Prije godinu dana sportski portal “The Athletic” proveo je anketu među 117 NBA košarkaša s pitanjem tko je najbolji svih vremena. Za Michaela Jordana glasalo je 73 posto anketiranih, LeBron je dobio 11,9 posto glasova, a Kobe Bryant 10,6. Ostali su dobili zanemarivo malen broj glasova. I dok među mlađom generacijom ima najviše LeBronovih pristaša što potvrđuje i broj glasova, za “staru gardu”, igrače koji su krajem 20. i početkom

21. stoljeća harali ligom, dvojbi uglavnom nema, iako su i oni znaju biti posvađani u svojim stavovima.

– Išamarat ću svakoga tko mi u lice pokuša reći da je LeBron James bolji od Michaela Jordana. Ošamarit ću ga bez razmišljanja i riskirati da me tuži – svojedobno je zaprijetio Charles Barkley.

Odluči li Sir Charles s prijetnji prijeći na djela, onda je izvjesno da će se naći na sudu s još jednom legendom, Isiahom Thomasom koji drži LeBronovu stranu.

– Kada govorite o samo košarkašu, kompletnom košarkašu, LeBron James mnogo je bolji košarkaš od Jordana – tvrdi Thomas.

Za Allena Iversona tvrdnje da je LeBron veći od Jordana su bogohuljenje.

– Volim i poštujem LeBrona. On je najbolji igrač svoje generacije, jedan od najboljih svih vremena, divan muž i otac, sjajan primjer mladima. Ali, ljudi, mi pričamo o Michaelu. Jordanu!

O crnom Isusu. I to je sve što ću reći na tu temu.

Michael je “Greatest Of All Time”, Michael će uvijek biti GOAT i točka.

I nemojte me vrijeđati statistikama, one mi neće promijeniti mišljenje – kazao je Iverson.

U raspravi o najboljem obojica imaju adute. Obojica su bili dominantna u svojim erama, a iako su brojke u pojedinim statističkim kolonama na strani LeBrona i daju za pravo onima koji tvrde da je ipak svestraniji košarkaš od Jordana (uostalom, ostvario je do sada 94 triple-double učinka, a MJ je u karijeri imao 31), statistika ne otkriva pravu istinu.

Jedan pokazatelj otkriva u čemu je ključna razlika između njih dvojice, odnosno koliki je Michael Jordan bio pobjednik.

MJ, naime, nije izgubio nijedno od šest NBA finala koje je igrao. I u svakoj od tih šest finalnih serija proglašavan je za najkorisnijeg igrača. LeBron je pak slavio u tek trećini odigranih finala, od devet finalnih serija u kojima je nastupio uzeo je tri prstena, a čak šest puta izgubio. U povijesti NBA lige samo su Jerry West, čovjek čija se silueta nalazi na logu lige, i Elgin Baylor izgubili više finala (po osam). Taj loš skor u finalima naštetit će LeBronovoj ostavštini, a otuda i Scottieju Pippenu pravo da kaže da LeBron nema “jordanovski” DNK.

– Kada gledam LeBrona, ne vidim ono što je Michael bio. Čak nije ni ono što je Kobe Bryant bio. Kada ga pokušate usporediti s Michaelovim instinktom, sposobnošću da preuzme kontrolu utakmice…

LeBron nema taj DNK, nema to u sebi – kazao je čovjek koji je Jordanu bio desna ruka u slavnim danima Chicago Bullsa.

LeBron je dugovječniji od Jordana, a kako u mirovinu neće u bliskoj budućnosti, za Magica Johnsona rasprave o tome tko je najbolji nemaju smisla sve dok se James ne povuče.

– Da bi dosegao Michaela, potrebna su mu još 2-3 naslova. Osvoji li ih, onda će on biti vjerojatno najveći – kaže Magic.

LeBronu vrijeme curi. Napunio je prije nekoliko mjeseci 35, a to je dob u kojoj se Michael Jordan drugi put umirovio.

Zbog toga mnogi drže da je baš on najveći gubitnik prekida NBA sezone za koju se ne zna kada će se nastaviti.

– LeBron James najviše gubi prekidom sezone, pogotovo ako ona bude otkazana.

Mogu čuti kako otkucava njegov “šampionski sat”. LeBronu očajnički treba da se nastavi sezona – zaključio je NBA analitičar Rob Parker.