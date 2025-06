Tko je čovjek koji je pozirao u avionu s Martinom Baturinom? Dinamu je donio preko 20 milijuna eura

Fotografija iz privatnog aviona kojim je Martin Baturina odletio za Italiju u samo nekoliko sati obišla je regiju i potvrdila ono o čemu se danima nagađalo – najvrjedniji igrač Dinama napušta Maksimir. No, pažnju javnosti privukao je i čovjek koji je sjedio pokraj njega, s osmijehom koji je odavao zadovoljstvo dobro obavljenim poslom. Riječ je o Ismetu Dizdareviću, bosanskohercegovačkom menadžeru i Baturininom agentu, ključnoj osobi iza jednog od najunosnijih transfera u povijesti zagrebačkog kluba. Dok je ljeto na Maksimiru obilježeno velikom čistkom i odlascima ključnih igrača poput Petra Sučića, Brune Petkovića i Marka Pjace, upravo je Baturinin transfer, težak gotovo 25 milijuna eura, donio financijsku stabilnost i potvrdio status Dizdarevića kao jednog od najsposobnijih menadžera na ovim prostorima. Njegova uloga daleko nadilazi puko posredovanje; on je arhitekt karijera i tihi strateg koji je Baturini otvorio vrata jedne od najjačih liga svijeta.

Cijeli posao s Comom dogovoren je do najsitnijih detalja, a Dinamo će, prema dostupnim informacijama, zaraditi fiksno 17 milijuna eura, uz dodatnih pet milijuna eura kroz lako ostvarive bonuse. Neki izvori, poput onih Fabrizija Romana, navode ukupan paket od čak 25 milijuna eura. Ovim transferom Baturina nije samo postao najskuplje pojačanje u povijesti Coma, već je i potvrdio da je prerastao okvire hrvatske lige. Ključan trenutak u pregovorima bio je osobni poziv Cesca Fabregasa, legendarnog španjolskog veznjaka i trenera Coma, koji je Baturini obećao centralnu ulogu u momčadi. Upravo je ta vizija, koju je Dizdarević uspio ispregovarati, prevagnula nad ponudama engleskih prvoligaša poput Newcastle Uniteda i Nottingham Foresta. "Jedva čekam zaigrati za Como", izjavio je Baturina kratko po slijetanju u Lombardiju, spreman za liječnički pregled i potpis ugovora do 2030. godine, čime je formaliziran posao koji je njegov agent maestralno pripremio.

