'Da, Dinamo može s ovim igračima dominirati u HNL-u. Ali za Europu to nije dovoljno...'

U prvoj utakmici nokaut faze Europske lige Dinamo je razočarao, ne samo što je u Maksimiru izgubio s 1:3 od Genka nego je i njegova igra bila loša, pogotovu je bio loš bio ulazak u tu utakmicu, a belgijska momčad je to iskoristila i brzo stigla do vodstva od 2:0. U nastavku je to izgledalo bolje, ali dobrim dijelom i zbog toga što je Genk skinuo "nogu s gasa". U HNL-u Dinamo ostavlja bolji dojam iako je i tu bilo loših dionica, kao primjerice u prvom poluvremenu u Varaždinu. Dražen Besek je Varaždinac, bivši igrač Dinama, pa kako njemu izgleda današnji Dinamo?

– Toplo-hladno! U dva natjecanja vidimo dvije različite slike i to meni nije iznenađenje. Dinamo za domaće prvenstvo ima kvalitetu, dovoljno je da četiri-pet igrača sve drže, ali za Europu to nije dovoljno. Dinamo je u fazi stvaranja, došao je Livaković, uz Mišića, Zajca, McKennu... to je dovoljno za stabiliziranje momčadi u HNL-u, ostalo se uz njih može formirati, ali nije dovoljno i za Europu – kaže nam Dražen Besek.

Što bi Dinamu još trebalo da bude konkurentniji u tim europskim ispitima?

– Za Europu treba još puno. Znate, dovoljno je da u momčadi imate jedno ili dva slabija mjesta i europski te suparnici kazne. Kod Dinama brzina razmišljanja i izvedbe nije na razini koju zahtijeva Europa, pa je tako u protiv momčadi kao što je Genk.

No, u prvoj utakmici protiv belgijske momčadi Dinamo je ušao nekako strašljivo, možda je hrabrijim i odlučnijim pristupom mogao bolje proći.

– Navijači bi to htjeli, u redu, mogao je Dinamo izaći hrabrije, ali tko može znati bi li rezultat bio drukčiji. Istina je da je Dinamo znao izgledati hrabrije u europskim ispitima, pa se i rezultat poklopio. Uz to, znam da kod nas mišljenje o belgijskoj ligi nije posebno visoko, ali objektivno Genk u svojoj ligi ima veći podražaj nego što ga plavi imaju u našoj ligi – kaže nam Besek.

Sad je pred Dinamom pokušaj da u uzvratnoj utakmici u Belgiji pokuša nadoknaditi taj zaostatak od 1:3, no upitno je ima li za to velike šanse?

– Šanse uvijek postoje, nitko ne ulazi u utakmici da bi je izgubio. Dinamo treba znati dobro procijeniti gdje "dočekati" suparnika, gdje i kako ga se može kazniti. I uz sve to igrači koji zasad nisu lideri plave momčadi odigraju na najvišoj razini, da odigraju utakmicu tako da i sami sebe ugodno iznenade – zaključio je Dražen Besek.

– Mi još uvijek vjerujemo u naš prolaz, nismo se predali. Krenut ćemo u utakmicu kao da je 0:0 – rekao je nakon 4:0 pobjede nad Varaždinom trener Kovačević.

Nadamo se da to nisu riječi samo za javnost, da plavi doista tako i misle...