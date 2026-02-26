'Da, Dinamo može s ovim igračima dominirati u HNL-u. Ali za Europu to nije dovoljno...'

U prvoj utakmici nokaut faze Europske lige Dinamo je razočarao, ne samo što je u Maksimiru izgubio s 1:3 od Genka nego je i njegova igra bila loša, pogotovu je bio loš bio ulazak u tu utakmicu, a belgijska momčad je to iskoristila i brzo stigla do vodstva od 2:0. U nastavku je to izgledalo bolje, ali dobrim dijelom i zbog toga što je Genk skinuo "nogu s gasa". U HNL-u Dinamo ostavlja bolji dojam iako je i tu bilo loših dionica, kao primjerice u prvom poluvremenu u Varaždinu. Dražen Besek je Varaždinac, bivši igrač Dinama, pa kako njemu izgleda današnji Dinamo?
– Toplo-hladno! U dva natjecanja vidimo dvije različite slike i to meni nije iznenađenje. Dinamo za domaće prvenstvo ima kvalitetu, dovoljno je da četiri-pet igrača sve drže, ali za Europu to nije dovoljno. Dinamo je u fazi stvaranja, došao je Livaković, uz Mišića, Zajca, McKennu... to je dovoljno za stabiliziranje momčadi u HNL-u, ostalo se uz njih može formirati, ali nije dovoljno i za Europu – kaže nam Dražen Besek.
Što bi Dinamu još trebalo da bude konkurentniji u tim europskim ispitima?
– Za Europu treba još puno. Znate, dovoljno je da u momčadi imate jedno ili dva slabija mjesta i europski te suparnici kazne. Kod Dinama brzina razmišljanja i izvedbe nije na razini koju zahtijeva Europa, pa je tako u protiv momčadi kao što je Genk.
No, u prvoj utakmici protiv belgijske momčadi Dinamo je ušao nekako strašljivo, možda je hrabrijim i odlučnijim pristupom mogao bolje proći.
– Navijači bi to htjeli, u redu, mogao je Dinamo izaći hrabrije, ali tko može znati bi li rezultat bio drukčiji. Istina je da je Dinamo znao izgledati hrabrije u europskim ispitima, pa se i rezultat poklopio. Uz to, znam da kod nas mišljenje o belgijskoj ligi nije posebno visoko, ali objektivno Genk u svojoj ligi ima veći podražaj nego što ga plavi imaju u našoj ligi – kaže nam Besek.
Sad je pred Dinamom pokušaj da u uzvratnoj utakmici u Belgiji pokuša nadoknaditi taj zaostatak od 1:3, no upitno je ima li za to velike šanse?
– Šanse uvijek postoje, nitko ne ulazi u utakmici da bi je izgubio. Dinamo treba znati dobro procijeniti gdje "dočekati" suparnika, gdje i kako ga se može kazniti. I uz sve to igrači koji zasad nisu lideri plave momčadi odigraju na najvišoj razini, da odigraju utakmicu tako da i sami sebe ugodno iznenade – zaključio je Dražen Besek.
– Mi još uvijek vjerujemo u naš prolaz, nismo se predali. Krenut ćemo u utakmicu kao da je 0:0 – rekao je nakon 4:0 pobjede nad Varaždinom trener Kovačević.
Nadamo se da to nisu riječi samo za javnost, da plavi doista tako i misle...
Model koji je u Zdravko Mamić uspostavio u dinamu temeljio se ponajprije na sustavnom razvoju igrača iz vlastite nogometne škole te na ciljanoj kupnji kvalitetnih nogometaša iz Rijeke (suradnja s Miškom). Iako takav model nije donio značajnije rezultate u Ligi prvaka — gdje je Dinamo često doživljavao teške poraze, nerijetko i s razlikom od šest ili sedam pogodaka — osigurao je dugoročnu dominaciju u domaćem prvenstvu. U razdoblju od dvadesetak godina klub je čak 18 puta osvojio naslov prvaka. Taj sustav imao je i širi učinak: brojni igrači razvijeni u Dinamu činili su okosnicu Hrvatske koja je ostvarila povijesne uspjehe – drugo mjesto u Rusiji 2018. i treće mjesto u Kataru 2022. Istodobno je takav model omogućio i značajno osobno bogaćenje Mamića. Ono što danas gledamo djeluje bitno slabije i manje uvjerljivo. Prošle sezone Dinamo je izgubio prvenstvo, ove godine nije se plasirao u Ligu prvaka, početkom ožujka prednost pred Hajdukom iznosi tek pet bodova. Posebno zabrinjava izostanak kontinuirane proizvodnje kvalitetnih igrača iz vlastite škole, što je nekad bila najveća snaga kluba. Uz to, navijači i dio javnosti otvoreno izražavaju nezadovoljstvo radom trenera Kovačevića. U takvim okolnostima teško je prepoznati jasan i dugoročno održiv model razvoja kakav je Dinamo imao u prethodnom razdoblju. Uz dužno poštovanje Bobanu, to je neuvjerljiv model.