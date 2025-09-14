Težak život Ivice Olića: Brat mu se utopio u rijeci, za vrijeme rata bio u udomiteljskoj obitelji

Legendarni hrvatski nogometaš Ivica Olić danas slavi 46. rođendan, a aktualnom izborniku hrvatske U-21 reprezentacije čestitke je uputio i slavni Bayern, njegov bivši klub. Hrvatski navijači pamte ga kao izvrsnog nogometaša, ali njegov privatni život je potpuno drugačija priča.

Rođen je u malom slavonskom selu Davoru, selu blizu Nova Gradiške, ali nije imao nimialo idilično djetinjstvo. Kao petogodišnjak je izgubio starijeg brata Dubravka koji se utopio u rijeci Savi kad je imao samo osam godina, što je svojedobno otkrio za nekadašnji Večernjakov sportski tjednik Max!.

- Brat Dubravko mi se utopio kupajući se ovdje u Davoru. Bio sam malen, imao sam samo pet godina i ne sjećam se najbolje tih dana. Ali znam da je starijeg brata Marina to strašno pogodilo, slomilo - rekao je proslavljeni golgeter vatrenih koji je u karijeri osim za Bavarce nastupao za Zagreb, Dinamo, CSKA, Wolfsburg te HSV.

Također, tijekom Domovinskog rata proživio je teške trenutke jer bio u udomiteljskoj obitelji.

- Došla je naredba da se selo djelomično evakuira i bilo mi je jako teško odvojiti se od obitelji. Pitao sam se zašto, pa ovdje nije bilo rata. Trajalo je jedno polugodište.. Zapalo me da idem k njima, otac obitelji Marijan uzeo je mene i još jednog dječaka i odveo nas kući, u Zlatar Bistricu. Mario je bio godinu dana stariji, a njegova sestra Tea godinu mlađa i išli smo zajedno u školu, a njegov otac, majka Božena, baka Dragica... krasno su me dočekali i primili. Zapamtio sam i da škola nije bila daleko, nisam morao dugo hodati i putovati. I blizu škole bilo je betonsko igralište, baš za mene! - otkrio je Olić.

Ivica Olić je kao nogometaš bio poznat po nevjerojatnoj borbenosti i energiji na terenu. Karijeru je započeo u Marsoniji, igrao je za Zagreb i Dinamo s kojima je bio prvak, a kasnije u CSKA Moskvi, s kojim je osvojio Kup UEFA 2005. godine. Najveći trag ostavio je u Bundesligi igrajući za HSV, Bayern München i Wolfsburg, gdje je bio poznat po neumornom trčanju i važnim golovima, uključujući nastupe u finalu Lige prvaka s Bayernom. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je više od 100 puta i sudjelovao na trima svjetskim prvenstvima te dvama europskim prvenstvima. Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu.