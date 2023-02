Hrvatska bi pobjedom nad Srbijom sigurno izborila sudjelovanje na Europskom prvenstvu

Košarkašice Hrvatske večeras u Beogradu (18 sati) igraju posljednju utakmicu u skupni kvalifikacija za odlazak na Europsko prvenstvo koje će se od 15. do 25. lipnja ove godine igrati u Sloveniji i Izraelu. Suparnik je Srbija, aktualna europska prvakinja i četvrta s posljednjih Olimpijskih igara u Tokiju.

– Osobno očekujem vrlo tešku i borbenu utakmicu od samog početka. To su suparnice koje imaju reputaciju fizičke snage. Ne predaju se od prve do zadnje minute, ne posustaju bez obzira na rezultat. Igranje u gostima također otežava situaciju, no nikada se ne zna što se može dogoditi. Nadam se da ćemo odmah u utakmicu ući spremno, odlučno, “potući se” pa vidjeti kako će to završiti – rekla je Ana-Marija Begić.

Prvi susret s njima u ovoj skupini igrali smo u Zaboku i izgubili s 22 koša razlike.

– Odradili smo ukupno pet treninga u Zagrebu. Dojmovi su dobri, cure su se trudile, vrijedno su radile, no to je doista kratak period. Dođe 14 cura iz 14 različitih klubova i treba posložiti igru u dva dana, ali napravili smo maksimalno koliko možemo. Nemamo veliki broj promjena u odnosu na zadnju utakmicu protiv Bugarske u Vukovaru – rekao je izbornik Stipe Bralić.

Uz domaćine Sloveniju i Izrael, na EP su se izravno plasirale Španjolska, Italija i Letonija, a na EP putuje još sedam pobjednika skupina te četiri najbolje drugoplasirane u kvalifikacijama.