Teniska legenda o Ivi: Njegovi servisi su kao da vam netko stalno puca penale

Rafael Nadal otkrio je za portal Sport 360 kako bi izgledao idealan tenisač. Trenutačno drugi igrač svijeta istaknuo je kako bi taj tenisač imao bekend Novaka Đokovića, a forhend Rogera Federera za koga kaže da je igrač s vizijom.

Borbenost je ostavio sebi. Idealan igrač imao bi brzinu Gaela Monfilsa, šarolikost udaraca kao Andy Murray, a fizičku spremnost Dominica Thiema. Stav prema igri morao bi pokupiti od Davida Ferrera.

No kada se govori o servisu tada nema dvojbe - Ivo Karlović.

- Kada igrate protiv Ive problem je njegov servis. On svaki dan sjajno servira, a njegove je servise praktički nemoguće vratiti. Lopta je užasno daleko i leti posvuda. Jako je visok, ima fantastičnu tehniku tako da je stvarno nemoguće vratiti lopticu. To vam je kao da vam netko u nogometu puca penal, ali i to je lakše - rekao je Rafael Nadal.

