Tea Faber osvaja naslove kao od šale, nakon maratona najbolja i u krosu

Danas je u Vrbovcu u organizaciji AK Sveti Vid održano Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u krosu, koje je okupilo najbolje domaće trkače i trkačice u ovoj zahtjevnoj, ali uvijek atraktivnoj disciplini.

Ugodno jesensko vrijeme bez padalina omogućilo je izvrsne uvjete za natjecanje što je rezultiralo zanimljivim utrkama u svim kategorijama.

Posebnu simboliku imalo je vraćanje državnog prvenstva u Vrbovec – upravo je prije točno deset godina, 2015., na istoj lokaciji održano ekipno i pojedinačno prvenstvo Hrvatske te Balkansko prvenstvo u krosu.

Današnje natjecanje tako je predstavljalo lijep povratak na teren s bogatom atletskom tradicijom i uspomenama.

Nakon što je prije manje od tjedan dana postala državna prvakinja u maratonu, Tea Faber svojoj je kolekciji dodala i naslov seniorske prvakinje Hrvatske u krosu (8 km) za 2025. godinu. Druga je bila Helena Valentić, a treća Ina Cigić.

Seniorskim naslovom prvaka u najdužoj dionici danas, 10 km, okitio se Tomislava Novosel ispred Zrinoslava Kekeza i Filipa Svaline.

Juniorke su danas trčale 4 km, dok su juniori snage odmjerili u utrci dužine 6 km. Najbolja juniorka danas bila je Hana Perković, a najbolji junior Matko Belčić.

Mlađe juniorke natjecale su se na 3 km. Ciljem je prva prošla Elena Ban i tako osigurala naslov državne prvakinje ispred Ive Mažar koja se vratila natjecanjima nakon ozljede.

Vrlo uvjerljiv je danas bio Noa Žele na 4 km u konkurenciji mlađih juniora koji je svoju titulu državnog prvaka osvojio sa 17 sekundi prednosti pred ostatkom konkurencije.

Kadeti i kadetkinje natjecali su se u utrkama dužine 2 km. Kod kadetkinja je prva bila Sara Delić, dok je kod kadeta pobjednik bio Juraj Skupnjak.

Najbrojnija kategorija danas bile su mlađe kadetkinje. Njih 36 završilo je utrku dužine 1,5 km, a najbolja je bila Mia Petrović. Mlađi kadeti su, također, trčali 1,5 km, a pobjednik je danas bio Vito Hrenar.

Limači i limačice borili su se za naslove najboljih u svojoj kategoriji u utrkama dužine 1 km. Pobjednica kod limačica bila je Petra Milutinović, dok je najbolji limač bio njen klupski kolega Benjamin Gojko Sarač.

Prva disciplina danas bila je mještovita 4x2 km štafeta za seniore u kojoj je, s gotovo minute prednosti, pobjeda pripala AK Dinamo-Zrinjevac u sastavu Marian Bakšić, Ina Cigić, Nino Jambrešić i Dora Brzović.

