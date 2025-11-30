Naši Portali
Ritmičko-sportska gimnastika

Tamara osvojila svih pet zlata u Žatici

Aura Cup Zagreb, međunarodno natjecanje u ritmičkoj gimnastici
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
30.11.2025.
u 14:00

U porečkoj dvorani Žatika održano je prvenstvo Hrvatske u ritmičko-sportskoj gimnastici U konkurenciji seniorki očekivano je dominirala Varaždinka Tamara Artić.

Osvojila je zlato u višeboju, ali i sva četiri zlata u finalu po spravama. Gresa Ramadani (Aura) bila je druga u višeboju, druga u finalu vježbe s loptom trakom, te treća u finalu vježbe s trakom.

Lua Cizel (Aura) bila je treća u višeboju a osvojila je još srebro u vježbi s obručem, te bronce u vježbi s loptom i trakom.

Nea Senzen (Asura) bila je najbolja juniorka u višebojku, ispred varaždinskih ritmičarki, Deanne Noemi Marcikić i Eve Kocijan.

U finalu po spravama Senzen je bila prva u vježbi s loptom, druga u vježbi s obručem i trakom, e treća u vježbi s čunjevima. Marcikić je bila prva u vježbi s obručem i čunjevima, dok je Kocijan bila najbolja u vježbi s trakom.

Iva Pelko (Leda) prvakinja je u konkurenciji mlađih juniorki, dok je naslov u konkurenciji kadetkinja zasluženo osvojila Lara Hosny ElhatyMahmoud iz Lede. Njezina sestra, Tia osvojila je naslov kod mlađih kadetkinja.

Ključne riječi
Tamara Artić Žatika Poreč Prvenstvo Hrvatske Ritmička gimnastika

