Poznati Švicarac objavio da je homosekualac, njegovo priznanje odjeknut će svijetom

Profesionalni tenisač Mika Brunold javno je, putem objave na Instagramu, otkrio da je homoseksualac. Dvadesetjednogodišnjak iz Švicarske zvijezda je u usponu na ATP listi i u kolovozu je dosegao 289. mjesto na svjetskoj ljestvici. Ove sezone čvrsto se etablirao na Challenger Touru i rekao je da mu je ambicija ući među 200 najboljih. On je drugi profesionalni tenisač koji je javno otkrio da je homoseksualac u roku od 12 mjeseci, nakon što je Brazilac Joao Lucas Reis da Silva to otkrio u prosincu 2024.

U svojoj objavi na društvenim mrežama, Brunold je opisao da je naučio kako „uspjeh na terenu nije stvar fizičke vještine - već otkrivanja vlastite osobnosti i ostajanja vjernim sebi“.

- Mnogo sam razmišljao kako o ovome govoriti. I premda nije uvijek bilo lako, skrivanje i pretvaranje da sam netko tko nisam, nikada nije bila opcija. Zato osjećam da je vrijeme da se otvorim i podijelim s vama da sam gay - napisao je u objavi.

Brunoldova objava dolazi mjesec dana nakon što je pretrpio ono što je nazvao „gorkim porazom“ u pokušaju da se kvalificira za Swiss Indoors, ATP turnir 500 kategorije. Imao je šest meč lopti protiv Amerikanca Reillyja Opelke, koji je u to vrijeme bio 62. na svjetskoj ljestvici, ali je na kraju izgubio u tri seta. To bi bila najveća pobjeda u Brunoldovoj karijeri. Još u siječnju podijelio je snimke zaslona homofobnih poruka koje je primio na Instagramu nakon što je izgubio tijesan meč na Challenger Touru.

Njegova subotnja objava na društvenim mrežama nagovijestila je skrivene borbe izvan terena.

- Biti gej ne znači samo voljeti isti spol - to također znači suočavanje sa stvarima o kojima većina ljudi nikada ne mora razmišljati. Strah od neprihvaćanja, pritisak da šutim, osjećaj da sam drugačiji. Ali sam odrastao. I ponosan sam na to tko sam danas - pojašnjava Brunold.

Među onima koji su čestitali Brunoldu na Instagramu bio je i njegov sunarodnjak Marco Lehmann, profesionalni košarkaš koji se 2021. godine također javno identificirao kao homoseksualac. Hrvač Curdin Orlik još je jedan muški sportaš koji je poznat u Švicarskoj i koji je posljednjih godina govorio o tome da je homoseksualac, dok se portorikanski odbojkaški reprezentativac Dennis Del Valle javno identificirao 2020. godine dok je bio aktivan u švicarskoj ligi, gdje još uvijek profesionalno igra u dobi od 36 godina. Brunoldovo priznanje na Instagramu proslavili su i Viktorija Golubić, druga tenisačica Švicarske ženske reprezentacije, četvrtfinalistica Wimbledona 2021., te Swiss Tennis, koji su u komentarima objavili emotikone srca s ljubavlju.

Brunold svoju objava završava riječima:

- Dijelim ovo s vama kako bih napravio korak za sebe, ali i zato što mislim da se o tome ne govori dovoljno u sportu. Vjerujem da u idealnom svijetu ne bismo ni trebali 'coming outati'. Duboko sam zahvalan svima koji su me podržali. Bez vas nikada ne bih bio osoba kakva sam danas...

Nada se da će njegov cilj penjanja na ljestvici dobiti sličan poticaj kao što ga je uživao Reis da Silva, koji se u 2025. popeo za više od 200 mjesta i sada je brazilski broj 2. Kada je Reis da Silva pokušao doći do US Opena u kolovozu, postao je prvi homoseksualac koji se ikada kvalificirao za Grand Slam.