Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
SERIE A

Milan podijelio kadrove iz svlačionice: Navijači odmah primijetili novost kod Modrića

Serie A - AC Milan v Fiorentina
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
19.10.2025.
u 23:01

Za Milan je i cijelu utakmicu odigrao kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić koji je ponovno bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi

Nogometaši Milana pobijedili su Fiorentinu s 2:1 i tako preuzeli vrh ljestvice Serie A nakon sedam odigranih kola. Gosti iz Firenze poveli su u 55. minuti golom Robina Gosensa, no samo osam minuta kasnije za Rossonere je izjednačio Portugalac Rafael Leao. Isti je igrač postavio konačni rezultat golom iz penala u 86. minuti.

Za Milan je i cijelu utakmicu odigrao kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić koji je ponovno bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi. 

VEZANI ČLANCI: 

Uoči ove utakmice, Milan je na svojim društvenim mrežama objavio video iz svlačionice, a brojnim navijačima u oko je upalo ono što se nalazilo na Modrićevom mjestu. 

@acmilan Santi 🔴⚫️ #acmilan #seriea #gimenez #santiagogimenez #juvemilan ♬ ACELERADA - sma$her & MXZI

Modrić je u ovoj utakmici nastupio s personaliziranim kostobranima koji prikazuju njega u dresu Hrvatske i Milana što je novost budući da je u prošlosti nosio kostobrane s vjerskim motivima i fotografijama obitelji. 

Dodajmo kako je za poraženu momčad Marin Pongračić odigrao cijelu utakmicu, a veliki Edin Džeko ušao je u 88. minuti umjesto Rolanda Mandragore.

Ključne riječi
Fiorentina Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još