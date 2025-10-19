Milan podijelio kadrove iz svlačionice: Navijači odmah primijetili novost kod Modrića

Nogometaši Milana pobijedili su Fiorentinu s 2:1 i tako preuzeli vrh ljestvice Serie A nakon sedam odigranih kola. Gosti iz Firenze poveli su u 55. minuti golom Robina Gosensa, no samo osam minuta kasnije za Rossonere je izjednačio Portugalac Rafael Leao. Isti je igrač postavio konačni rezultat golom iz penala u 86. minuti.

Za Milan je i cijelu utakmicu odigrao kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić koji je ponovno bio jedan od najboljih igrača svoje momčadi.

Uoči ove utakmice, Milan je na svojim društvenim mrežama objavio video iz svlačionice, a brojnim navijačima u oko je upalo ono što se nalazilo na Modrićevom mjestu.

Modrić je u ovoj utakmici nastupio s personaliziranim kostobranima koji prikazuju njega u dresu Hrvatske i Milana što je novost budući da je u prošlosti nosio kostobrane s vjerskim motivima i fotografijama obitelji.

Dodajmo kako je za poraženu momčad Marin Pongračić odigrao cijelu utakmicu, a veliki Edin Džeko ušao je u 88. minuti umjesto Rolanda Mandragore.