Talijani i nizozemski velikan žele dovesti mladog dragulja Hajduka

Mladi napadač Hajdukovih juniora Mate Antunović na meti je inozemnih klubova nakon dobrih igara Ligi prvaka mladih.

Tuttomercato piše da se za njegove usluge raspituju talijanski drugoligaš Pisa te niozemski gigant PSV iz Eindhovena koji je poznat po dobrom selektiranju mladih igrača.

Pisa je već ranije navodno kontaktirala Hajduk oko transfera Jana Mlakara, no bijeli su odbili ponudu za Slovenca od dva milijuna eura. Dion Drena Beljo je također prema pisanju medija bio na meti Talijana, no do dogovora nije došlo.

Antunović

Antunović je u Ligi prvaka mladih protiv Apolonije u gostima, a Hajdukovi juniori još jednu godinu zaredom igrat će u nokaut fazi ovog natjecanja.

