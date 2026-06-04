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LUKA ODLAZI?

Talijani analiziraju Lukinu situaciju u novom Milanu: 'Modrića još nisu zvali'

Serie A - AC Milan v Cagliari
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
04.06.2026.
u 16:15

"Modrića još nije na razgovor pozvala nova uprava Rossonera, koja je usredotočena na druge stvari. Izgledi za Modrićev odlazak sada su veći nego prije tjedan dana"

Kraj sezone bio je vrlo neuspješan za nogometaše Milana. Nakon što su cijele sezone držali mjesto koje ih vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone, sve su prokockali u posljednjih nekoliko kola i sezonu završili na petom mjestu što znači da će sljedeće sezone igrati u Europskoj ligi. Na kraju sezone zato su stigle velike promjene, otišao je trener Massimiliano Allegri, a očekuje se i dolazak nove uprave.

Jedno od glavnih pitanja uoči nove sezone je i budućnost Luke Modrića u klubu. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj sezoni u redovima Rossonera pokazao se kao jedan od ključnih igraća u momčadi. S 40 godina na leđima nastupio je u 34 od 38 prvenstvenih kola, a pad u formi momčadi poklopio se i s njegovom ozljedom jagodične kosti. Poznato je da ima opciju produljiti ugovor za još jednu sezonu, ali još se ne zna hoće li to učiniti.

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću

Trenutačni ugovor istječe mu 30. lipnja, a ugledna La Gazzetta dello Sport ponovno analizira njegovu situaciju i vjerojatnost za ostanak u klubu:

- Modrića još nije na razgovor pozvala nova uprava Rossonera, koja je usredotočena na druge stvari. Izgledi za Modrićev odlazak sada su veći nego prije tjedan dana i puno veći nego uoči utakmice Milana protiv Cagliarija u zadnjem kolu, kada je Luka bio uvjeren da se može kvalificirati za Ligu prvaka i biti još jednu sezonu u Milanu te utorkom i srijedom igrati svoje omiljeno natjecanje.

Milan kalibra Europske lige očito mu se manje sviđa. Milan koji je nesiguran u svoj plan za novu sezonu ostavlja ga s još više sumnji. Modrić je trenutačno usredotočen na Hrvatsku, a za dva tjedna igrat će u izazovnoj utakmici: Engleska protiv Hrvatske na SP-u. Njegova budućnost je neizvjesna. Opcije su umirovljenje, Milan, drugačija uloga u Realu. Luka još nije odlučio, sve je moguće - napisali su.
Ključne riječi
ostanak odlazak budućnost Gazzetta dello Sport Milan Luka Modrić

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