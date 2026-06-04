Talijani analiziraju Lukinu situaciju u novom Milanu: 'Modrića još nisu zvali'

Kraj sezone bio je vrlo neuspješan za nogometaše Milana. Nakon što su cijele sezone držali mjesto koje ih vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone, sve su prokockali u posljednjih nekoliko kola i sezonu završili na petom mjestu što znači da će sljedeće sezone igrati u Europskoj ligi. Na kraju sezone zato su stigle velike promjene, otišao je trener Massimiliano Allegri, a očekuje se i dolazak nove uprave.

Jedno od glavnih pitanja uoči nove sezone je i budućnost Luke Modrića u klubu. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije u prvoj sezoni u redovima Rossonera pokazao se kao jedan od ključnih igraća u momčadi. S 40 godina na leđima nastupio je u 34 od 38 prvenstvenih kola, a pad u formi momčadi poklopio se i s njegovom ozljedom jagodične kosti. Poznato je da ima opciju produljiti ugovor za još jednu sezonu, ali još se ne zna hoće li to učiniti.

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Trenutačni ugovor istječe mu 30. lipnja, a ugledna La Gazzetta dello Sport ponovno analizira njegovu situaciju i vjerojatnost za ostanak u klubu:

- Modrića još nije na razgovor pozvala nova uprava Rossonera, koja je usredotočena na druge stvari. Izgledi za Modrićev odlazak sada su veći nego prije tjedan dana i puno veći nego uoči utakmice Milana protiv Cagliarija u zadnjem kolu, kada je Luka bio uvjeren da se može kvalificirati za Ligu prvaka i biti još jednu sezonu u Milanu te utorkom i srijedom igrati svoje omiljeno natjecanje.

Milan kalibra Europske lige očito mu se manje sviđa. Milan koji je nesiguran u svoj plan za novu sezonu ostavlja ga s još više sumnji. Modrić je trenutačno usredotočen na Hrvatsku, a za dva tjedna igrat će u izazovnoj utakmici: Engleska protiv Hrvatske na SP-u. Njegova budućnost je neizvjesna. Opcije su umirovljenje, Milan, drugačija uloga u Realu. Luka još nije odlučio, sve je moguće - napisali su.